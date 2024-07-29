Λογαριασμός
«Στη Λιέγη για να υπογράψει στη Σταντάρ ο Αλεξανδρόπουλος»

Ο Σωτήρης Αλεξανδρόπουλος βρίσκεται στη Λιέγη για να ολοκληρώσει τη μετακίνησή του στη Σταντάρ Λιέγης, σύμφωνα με τους Βέλγους

Θέμα χρόνου φαίνεται ότι είναι πλέον η μετακίνηση του Σωτήρη Αλεξανδρόπουλου στη Σταντάρ Λιέγης.

Ο 22χρονος χαφ έχει δώσει τα χέρια με την ομάδα από το Βέλγιο ώστε να αγωνιστεί δανεικός (ανήκει στη Σπόρτινγκ Λισαβόνας) την ερχόμενη σεζόν.

Σύμφωνα με το Σάσα Ταβολιέρι, ο παίκτης είναι ήδη στο Βέλγιο, ώστε να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να σφραγίσει τη μετακίνησή του στην ομάδα του Ιβάν Λέκο.

