«Στη Λιέγη για να υπογράψει στη Σταντάρ ο Αλεξανδρόπουλος»

Θέμα χρόνου φαίνεται ότι είναι πλέον η μετακίνηση του Σωτήρη Αλεξανδρόπουλου στη Σταντάρ Λιέγης.

Ο 22χρονος χαφ έχει δώσει τα χέρια με την ομάδα από το Βέλγιο ώστε να αγωνιστεί δανεικός (ανήκει στη Σπόρτινγκ Λισαβόνας) την ερχόμενη σεζόν.

Σύμφωνα με το Σάσα Ταβολιέρι, ο παίκτης είναι ήδη στο Βέλγιο, ώστε να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να σφραγίσει τη μετακίνησή του στην ομάδα του Ιβάν Λέκο.

