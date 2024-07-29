Εκπληκτική, απίθανη, φανταστική η Δώρα Γκουντούρα, την προσπάθεια της οποίας στηρίζει η bwin. Λίγες ώρες μετά την άνετη πρόκρισή της επί της Καναδής, Πάμελα Μπριντ΄Αμούρ, η Ελληνίδα ξιφομάχος συνέχισε τις υψηλές πτήσεις της στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού, πανηγυρίζοντας την πρόκριση στα προημιτελικά της Σπάθης Γυναικών!

Η 27χρονη πρωταθλήτρια (που ανήκει στην Team Future της bwin) , πραγματοποίησε μια κυριαρχική εμφάνιση επί της Γαλλίδας, Σεσίλια Μπερνέρ (Νο. 11 του ταμπλό), παίρνοντας τη νίκη με σκορ 15-7!

Τι και αν όλο το κλειστό της ξιφασκίας «κόχλαζε» για την συμπατριώτισσά τους Μπερνέρ; Η Γκουντουρά ήταν πλήρως συγκεντρωμένη στον στόχο της και με εκπληκτικές προσποιήσεις και χτυπήματα πανηγύρισε μια σπουδαία πρόκριση!

Πλέον, η Ελληνίδα πρωταθλήτρια (Νο. 6 του ταμπλό) με την ψυχολογία στα ύψη θα διεκδικήσει στις 16:55 την πρόκριση στα ημιτελικά της ξιφασκίας κόντρα στην Μανού Απιτσί-Μπρουνέ, Νο. 3 του ταμπλό.

