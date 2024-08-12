Αποφασισμένη να κάνει στον Παναθηναϊκό τη μεγαλύτερη πρόταση που έχει ως τώρα για τον Φώτη Ιωαννίδη είναι η Σαουθάμπτον.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέφερε στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6 ο Τάσος Νικολογιάννης, η αγγλική ομάδα θα καταθέσει τις επόμενες μέρες προσφορά που θα φτάνει τα 30 εκατ. ευρώ.

Μάλιστα το συγκεκριμένο ποσό θα είναι «καθαρό» (όχι δηλαδή με τη μορφή μπόνους), κάτι που δείχνει πόσο πολύ θέλουν οι «άγιοι» τον παίκτη.

Μέχρι τώρα ο Παναθηναϊκός ήταν αρνητικός σε όλες τις προτάσεις για τον Ιωαννίδη (με τελευταία αυτή της Λέστερ).

Πιθανότατα λοιπόν η Σαουθάμπτον θα πάρει κι εκείνη το μήνυμα ότι ο ποδοσφαιριστής δεν πωλείται και θα φανεί αν υπάρχει περίπτωση αλλαγής δεδομένων, αν ανέβουν ακόμα περισσότερο οι προσφορές για τον Ιωαννίδη ως τη λήξη των μεταγραφών.

