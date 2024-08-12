Ατλέτικο Μαδρίτης: Επίσημο το «μπαμ» με Άλβαρες

Ήταν γνωστό, έγινε και επίσημο! Η Ατλέτικο Μαδρίτης ανακοίνωσε την απόκτηση του Χουλιάν Άλβαρες από τη Μάντσεστερ Σίτι, με τον Αργεντινό να υπογράφει στην ομάδα του Τσόλο Σιμεόνε μέχρι το 2030.

Με τους «πολίτες» μέτρησε συνολικά 103 εμφανίσεις, σκόραρε 36 γκολ και μοίρασε 18 ασίστ.

Ο Άλβαρες δεν ήταν ικανοποιημένος με τον χρόνο συμμετοχής που του έδινε ο Πεπ Γκουαρδιόλα στη Σίτι και έτσι αποφάσισε να είναι ανοιχτός σε νέες προτάσεις. Η Ατλέτικο αμέσως έδειξε ενδιαφέρον και μετά από λίγο καιρό διαπραγματεύσεων τον έκανε δικό της.

Η μεταγραφή κόστισε 85 εκατ. ευρώ όπως αναφέρουν τα ισπανικά δημοσιεύματα.

