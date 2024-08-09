Παναθηναϊκός: Σοβαρή υποψηφιότητα για ρεβάνς Βαγιαννίδης, Τετέ και Μαξίμοβιτς

Οι Κυπελλούχοι Ελλάδος δεν κατάφεραν να επικρατήσουν το βράδυ της Πέμπτης (8/8) στο ΟΑΚΑ και ηττήθηκαν με 1-0 από τον Άγιαξ στο πρώτο παιχνίδι για τον 3ο προκριματικό γύρο του Europa League. Αυτή η ήττα καθιστά την πρόκριση μια πολύ δύσκολη αποστολή για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος θα πρέπει να επιδιώξει την ανατροπή στο Άμστερνταμ σε μία εβδομάδα (15/8), αν θέλει να παραμείνουν στη διοργάνωση.
