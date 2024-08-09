Ανακοίνωσε Χατζηλεοντή ο Παναθηναϊκός

Μπασκετμπολίστρια του Παναθηναϊκού έγινε την Παρασκευή η Ιωάννα Χατζηλεοντή. Ο Ερασιτέχνης ανακοίνωσε την απόκτηση της 22χρονγς διεθνούς φόργουορντ, η οποία βρισκόταν στο Κάνσας τα τελευταία χρόνια και το 2019 ήταν MVP του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Κορασίδων, ενώ το 2022 ήταν βασικό στέλεχος της Εθνικής Νεανίδων που έφτασε στα προημιτελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος.



Αναλυτικά, η ανακοίνωση:

«Ο Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας του με την Ιωάννα Χατζηλεοντή για το γυναικείο τμήμα μπάσκετ για την αγωνιστική σεζόν 2024-2025.Σημαντική μεταγραφική προσθήκη για τον Παναθηναϊκό, αφού κατάφερε κι ενέταξε στο ρόστερ του την Ιωάννα Χατζηλεοντή. Η 22χρονη φόργουρντ (1.87μ.) συμφώνησε με το ‘τριφύλλι’ και είναι έτοιμη να βοηθήσει τα μέγιστα και να συνδράμει, ώστε να συνεχίσει με τίτλους και τη νέα χρονιά ο Παναθηναϊκός.Παρά το νεαρό της ηλικίας της, έχει πλούσιο βιογραφικό, καθώς στο παρελθόν έχει αγωνιστεί στις εξής ομάδες: Ίκαρος, Φάρος Κερατσινίου, Πρωτέας Βούλας, Κρόνος Αγίου Δημητρίου και ΓΣ Ηλιούπολης πριν πάρει μεταγραφή για το Πανεπιστήμιο του Κάνσας.Αξίζει να σημειωθεί ότι το 2019 ήταν MVP του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Κορασίδων, ενώ το 2022 ήταν βασικό στέλεχος της Εθνικής Νεανίδων που έφτασε στα προημιτελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος.Στο NCAA έπαιξε τόσο με το Κάνσας, όσο και με το Πίτσμπουργκ. Στο Κολεγιακό Πρωτάθλημα των ΗΠΑ, η Ελληνίδα αθλήτρια κατέγραψε συνολικά 62 συμμετοχές, έχοντας 8.8 πόντους, 6.2 ριμπάουντ κι 1.4 ασίστ μέσο όρο.Σε δήλωσή της στο www.pao1908.com η Χατζηλεοντή τόνισε πως: «Χαίρομαι πάρα πολύ που εντάσσομαι στην οικογένεια του Παναθηναϊκού, ενός ιστορικού συλλόγου που αγαπάει το μπάσκετ κι έχει τόσες επιτυχίες. Εύχομαι να έχουμε καλή σεζόν, με υγεία πάνω από όλα, και θα δουλέψουμε σκληρά για να πετύχουμε τους υψηλούς μας στόχους».

