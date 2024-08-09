Λογαριασμός
Ολυμπιακοί Αγώνες 2024: Ο πολιτικός κόσμος εκφράζει τα συγχαρητήριά του στον «χάλκινο» Νταουρέν Κουρουγκλίεφ

Τα συγχαρητήρια του για την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στους Ολυμπιακούς Αγώνες 2024 εκφράζει ο πολιτικός κόσμος στον  Νταουρέν Κουρουγκλίεφ

Ολυμπιακοί Αγώνες 2024: Ο πολιτικός κόσμος εκφράζει συγχαρητήρια στον Κουρουγκλίεφ

«Πολλά συγχαρητήρια στον Νταουρέν Κουρουγκλίεφ που μετά από ένα συγκλονιστικό αγώνα που κρίθηκε στα τελευταία δευτερόλεπτα κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στην ελευθέρα πάλη στα 86 κιλά. Είναι το 8ο μετάλλιο για τη χώρα μας, ενώ η ελληνική πάλη παίρνει μετάλλιο σε Ολυμπιακούς αγώνες μετά από 20 χρόνια. Καλή συνέχεια με πολλές ακόμα επιτυχίες» αναφέρει σε ανακοίνωσή του, το ΚΚΕ.

Σε συγχαρητήρια ανάρτηση προέβη και ο Προέδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης για την κατάκτηση του χάλκινου ολυμπιακού μεταλλίου από τον Νταουρέν Κουρουγκλίεβ

«Θερμά συγχαρητήρια στον Νταουρέν Κουρουγκλίεβ, που κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο αγώνισμα της ελευθέρας πάλης. Μια μεγάλη επιτυχία για τη χώρα μας, καθώς πρόκειται για το πρώτο ολυμπιακό μετάλλιο στην πάλη μετά από 20 χρόνια».

Πηγή: skai.gr

TAGS: Ολυμπιακοί Αγώνες Παρίσι 2024 Πάλη
