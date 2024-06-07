Γκάλης για Πέτροβιτς: «Αναρωτιέμαι πώς θα ήταν να παίζουμε μαζί»

Ο Νίκος Γκάλης προχώρησε σε μια ιδιαίτερα συγκινητική ανάρτηση ανήμερα της 31ης επετείου από τον θάνατο του Ντράζεν Πέτροβιτς.
Ο θρυλικός Έλληνας παίκτης ανέφερε ότι ο Παύλος Γιαννακόπουλος του είχε αποκαλύψει ότι ο Παναθηναϊκός είχε συμφωνήσει με τον αείμνηστο Κροάτη, ενώ αναρωτήθηκε πώς θα ήταν αν οι δυο τους είχαν παίξει μαζί.
Αναλυτικά, η ανάρτηση του Νίκου Γκάλη:
«Σαν σήμερα χάθηκε ο Drazen.
"Στα ελληνικά έχουμε μια παροιμία: Χάθηκε η μπάλα! Αναρωτιέμαι πως θα ήταν να παίζουμε μαζί. Ο Παύλος Γιαννακόπουλος μου είχε πει ότι είχαν συμφωνήσει και ήμουν πολύ χαρούμενος. Δυστυχώς, το τραγικό δυστύχημα και η απώλεια του Drazen άφησαν το basketball φτωχότερο"
RIP Drazen Petrovic 7/6/93».
