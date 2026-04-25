Η Νάπολι έκανε επίδειξη δύναμης απέναντι στην Κρεμονέζε, επικρατώντας με 4-0 και παραμένοντας γερά στο «κόλπο» της εξόδου στο Champions League, ωστόσο το αγωνιστικό κομμάτι πέρασε σε δεύτερη μοίρα μετά τις δηλώσεις του Αντόνιο Κόντε για τον Ρομέλου Λουκάκου.

Ο Ιταλός τεχνικός δεν έκρυψε την ενόχλησή του για τη στάση του Βέλγου επιθετικού, ο οποίος επέστρεψε πρόσφατα στην Ιταλία μετά από παραμονή άνω του ενός μήνα στο Βέλγιο, όπου συνέχισε την αποθεραπεία του χωρίς την έγκριση της ομάδας.

Παρά το γεγονός ότι ο Λουκάκου είχε συνάντηση με τη διοίκηση της Νάπολι και απολογήθηκε για τη συμπεριφορά του, ο Κόντε αποκάλυψε πως δεν είχε καμία προσωπική επικοινωνία μαζί του, κάτι που τον απογοήτευσε έντονα.

«Δεν είχα την ευκαιρία να μιλήσω μαζί του. Ξέρω ότι κάποιοι από το επιτελείο μου το έκαναν, αλλά πέρασε από το προπονητικό κέντρο και όχι από το γραφείο μου. Δεν ήρθε να μου χτυπήσει την πόρτα ή να μου μιλήσει απευθείας και αυτό με απογοήτευσε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο προπονητής της Νάπολι τόνισε πως σε τέτοιες καταστάσεις είναι σημαντικό να υπάρχει άμεση επικοινωνία και προσπάθεια κατανόησης μεταξύ των εμπλεκομένων, αφήνοντας σαφείς αιχμές για τη στάση του ποδοσφαιριστή.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.