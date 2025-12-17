Όλες οι κρίσιμες αναμετρήσεις ελληνικών ομάδων, στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, είναι στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6

Ζήστε τις κρίσιμες αναμετρήσεις των ελληνικών ομάδων στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ, στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6.

Την Πέμπτη (18/12) παίζουμε σε… διπλό ταμπλό! Στις 22:00 η ΑΕΚ δίνει τον τελευταίο αγώνα της στη league phase του Conference κόντρα στην Ουνιβερισιτάτεα Κραϊόβα, με στόχο τη νίκη που θα της δώσει την απευθείας πρόκριση στους 16. Στην περιγραφή από τη Νέα Φιλαδέλφεια ο Γιώργος Μαραθιανός.

Η δράση αρχίζει νωρίτερα, στις 21:15, στο Telekom Center, όπου ο Παναθηναϊκός AKTOR φιλοξενεί την Χάποελ Τελ Αβίβ στο πλαίσιο της 17ης στροφής της Euroleague. Οι «πράσινοι» θέλουν να δώσουν συνέχεια στα θετικά αποτελέσματα απέναντι στην πρωτοπόρο της διοργάνωσης και τις προσπάθειές τους, μεταφέρει ο Γιώργος Πετρίδης.

Την Παρασκευή (19/12), επίσης στις 21:15, η ομάδα μπάσκετ του Ολυμπιακού ψάχνει την αντίδραση, μετά από 3 συνεχόμενες ήττες, κόντρα στην ουραγό Βιλερμπάν. Περιγράφει από το ΣΕΦ ο Νίκος Ζέρβας.

Μετά το τέλος των ματς, ακολουθούν σχόλια και ρεπορτάζ, μέχρι την ώρα που ανοίγουν οι γραμμές και πρωταγωνιστές γίνονται οι ακροατές. Όλα αυτά εδώ! Στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6!

