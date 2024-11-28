Ο Παναθηναϊκός, στην προσπάθεια να βρει την πρώτη του νίκη στη φετινή διοργάνωση του Conference League, θα πρέπει να έχει εξυπνάδα, καλή ψυχολογία και σωστή δομή στο παιχνίδι τους.

Αυτά τόνισε και ο Ρουί Βιτόρια στο Matchday Mag του «τριφυλλιού», λέγοντας χαρακτηριστικά:

«Η αναμέτρηση με την HJK είναι ένας αγώνας στον οποίο πρέπει να παίξουμε με εξυπνάδα και να εκμεταλλευτούμε τους χώρους και τις ευκαιρίες που θα μας δοθούν. Το σημαντικότερο όλων είναι οι παίκτες μας να μπουν με καλή ψυχολογία στο παιχνίδι και με έμπνευση, αλλά να έχουν και σωστές τοποθετήσεις τακτικά. Όσο περισσότερο χρόνο καταφέρουμε να έχουμε σωστή δομή μέσα στον αγωνιστικό χώρο, τόσο θα αυξήσουμε τις πιθανότητες της νίκης μας.

Οφείλω να πω ότι είμαι πολύ ευχαριστημένος με τους ποδοσφαιριστές μου διότι ό,τι μήνυμα τούς έχουμε περάσει, το έχουν αφομοιώσει πολύ καλά. Είναι ένα καταπληκτικό γκρουπ ποδοσφαιριστών και είμαι πολύ ικανοποιημένος απ’ την προσπάθειά τους. Βεβαίως έχουμε ακόμα πολλή δουλειά μπροστά μας αλλά βρισκόμαστε σε καλό δρόμο».

