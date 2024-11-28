Η Διεθνής Επιτροπή Διάσωσης (IRC) τίμησε τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και την οικογένειά του για με το Ανθρωπιστικό Βραβείο John C. Whitehead για τη δράση προς βοήθεια των προσφύγων. Έτσι έγινε ο πρώτος αθλητής που παίρνει το τιμητικό βραβείο. Μέσω του ιδρύματος που φέρει το όνομα του πατέρα του, το Charles Antetokounmpo Family Foundation, ο σούπερ σταρ του ΝΒΑ βοηθά πρόσφυγες σε Νιγηρία, Ελλάδα, ΗΠΑ και άλλες χώρες, προωθώντας βιώσιμη κοινωνική αλλαγή.

«Όταν περνάς πολλά στη ζωή, αναπτύσσεις δεξιότητες επιβίωσης που δεν εξαφανίζονται ποτέ. Χαράζονται στην καρδιά σου, στην ψυχή σου, σε αυτό που είσαι. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που δεν έχουν τους πόρους που έχουμε εμείς, που δεν έχουν την υποστήριξη μιας ομάδας όπως οι Μπακς να τους παρέχουν κάποιον να μιλήσουν και να τους βοηθήσουν να ανταπεξέλθουν – αλλά μπορούμε να το κάνουμε εμείς, μπορώ να το κάνω εγώ, η οικογένειά μου μπορεί να το κάνει», τόνισε ο Greek Freak.

«Το μπάσκετ θα τελειώσει σε μερικά χρόνια. Ο αντίκτυπος που έχουμε εγώ και η οικογένειά μου στον κόσμο σήμερα – σε 10 χρόνια, από τώρα και για πάντα, ακόμα και όταν δεν θα είμαστε εδώ – θα είναι πάντα αυτός ο αντίκτυπος που θα θυμούνται οι άνθρωποι», πρόσθεσε ο 30χρονος άσος που ταξίδεψε στη Νέα Υόρκη με την σύζυγό του, Μαράια και την μητέρα του, Βερόνικα, για να παραλάβει το βραβειο.

Ο Ντέιβιντ Μίλιμπαντ, πρόεδρος και διευθύνων Σύμβουλος της IRC, ανέφερε: «Η οικογένεια Αντετοκούνμπο δεν έχει μόνο βιώσει την εμπειρία του πρόσφυγα, αλλά συνεχίζει να υποστηρίζει τις ανάγκες και τις φωνές των κοινοτήτων στη Νιγηρία, την Ελλάδα και τις ΗΠΑ, καθώς και των προσφύγων σε όλο τον κόσμο. Η αποστολή τους ευθυγραμμίζεται βαθιά με αυτήν της IRC. Είμαστε περήφανοι που τους τιμάμε με το Βραβείο Whitehead».

Το Ανθρωπιστικό Βραβείο John C. Whitehead, το οποίο φέρει το όνομα του μακροβιότερου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και Επίτιμου Προέδρου της IRC, απονέμεται σε άτομα των οποίων η διαρκής δέσμευση προς την ανθρωπότητα ενσαρκώνει το πνεύμα και το πάθος για ανθρωπιστικούς σκοπούς και που έχουν κάνει σημαντικές συνεισφορές στη διάσωση και βελτίωση της ζωής παγκοσμίως.

Η International Rescue Committee - IRC Hellas ξεκίνησε τη λειτουργία της στην Ελλάδα το 2015, στο νησί της Λέσβου, ως απάντηση στον άνευ προηγουμένου αριθμό προσφύγων που κατέφθαναν τότε στο νησί. Από την αρχή της δραστηριοποίησής της στην Ελλάδα, η IRC Hellas παρέχει υπηρεσίες υποστήριξης και προστασίας σε ανθρώπους που διαμένουν σε κέντρα φιλοξενίας, αλλά και στον αστικό ιστό. Άμεσα ή σε συνεργασία με άλλους φορείς της Κοινωνίας των Πολιτών, έχει παράσχει στέγαση, είδη πρώτης ανάγκης, πρόσβαση σε εγκαταστάσεις υγιεινής, αξιόπιστες και ενημερωμένες πληροφορίες, προστασία σε ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, νομική συνδρομή, διαχείριση υποθέσεων, ψυχική και ψυχοκοινωνική υποστήριξη, καθώς και υπηρεσίες απασχολησιμότητας σε δικαιούχους/ες και αιτούντες/σες διεθνή προστασία και άλλες ευάλωτες ομάδες στην Ελλάδα.

