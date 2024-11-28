Την πρώτη του προπόνηση με τη Μονακό έκανε χθες (27/11) ο Βασίλης Σπανούλης, ο οποίος πέφτει από την αρχή στα βαθιά, καθώς η νέα του ομάδα αντιμετωπίζει τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ για τη 12η αγωνιστική της Ευρωλίγκα.

Ο Έλληνας τεχνικός μίλησε μετά το τέλος της προπόνησης, αναφέρθηκε στο όραμα που έχει καθώς επίσης και τις φιλοδοξίες να πετύχει κάτι όμορφο με τη Μονακό, ενώ παράλληλα τόνισε πως έχει εμπιστοσύνη στους παίκτες του, κάνοντας ειδική αναφορά στους ηγέτες της ομάδας.

Αναλυτικά όσα είπε:

«Πρέπει να είμαστε ταπεινοί και ταυτόχρονα πεινασμένοι. Θέλω να δω την φλόγα στα μάτια των παικτών μου και την πείνα που έχουν. Πρέπει πάντα να στοχεύουμε ψηλά και να δημιουργούμε στους εαυτούς μας νέες προκλήσεις για να τις πετύχουμε».

«Πιστεύω πολύ σε αυτήν την ομάδα, είναι ένα πολύ καλό γκρουπ με ποιοτικούς παίκτες. Πιστεύω επίσης και στους ηγέτες μας. Έχουν το ίδιο κίνητρο με εμένα. Μαζί θα δημιουργήσουμε κάτι όμορφο εδώ στο Μονακό», ήταν τα λόγια του Βασίλη Σπανούλη.

