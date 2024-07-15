Αθανασίου: «Ανακοινώνει άμεσα παίκτη ο Παναθηναϊκός»

Στην τελική ευθεία για ανακοίνωση μεταγραφής βρίσκεται ο Παναθηναϊκός, όπως τόνισε ο Νίκος Αθανασίου στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6.



«Ο Παναθηναϊκός έχει βάλει σε φάση υλοποίησης μια μεταγραφή, χωρίς να έχει βγει τίποτα περισσότερο προς τα έξω. Αυτό το καλοκαίρι η ομάδα κινείται λίγο… υπόγεια, βγαίνουν ελάχιστα πράγματα προς τα έξω για τις μεταγραφές. Άμεσα, λοιπόν, φαίνεται πως ο Παναθηναϊκός θα ανακοινώσει άμεσα μια προσθήκη. Σήμερα-αύριο λογικά θα μάθουμε», ανέφερε.



Παράλληλα, επανέλαβε πως «… ο Παναθηναϊκός δεν έχει καμία απολύτως πρόθεση να πουλήσει τον Φώτη Ιωαννίδη αυτό το καλοκαίρι».



Τέλος, αναφέρθηκε στα στοιχεία που είδαμε στο φιλικό του Σαββάτου με την ΑΕΚ Λάρνακας εστιάζοντας στο πρεσάρισμα που ασκεί ψηλά ο Παναθηναϊκός, τους μηχανισμούς για να βγαίνει γρήγορα στην επίθεση η ομάδα, αλλά και στην απόδοση των Μπακασέτα και Βαγιαννίδη.

