Χουάντσο: Το tweet για το Βερολίνο και την κούπα της Ισπανίας (vid)

Η Γερμανία και συγκεκριμένα το Βερολίνο ταιριάζει... ταμάμ στους Ισπανούς και ο φόργουορντ του Παναθηναϊκού το γνωρίζει

Χουάντσο

Η Ισπανία με γκολ του Ογιαρθάμπαλ στο 86΄ έκανε το 2-1 και κατέκτησε το τέταρτο euro στην ιστορία της. Ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ το πανηγύρισε στα social media ενώ έκανε ειδική αναφορά στο Βερολίνο το οποίο… πάει στους Ισπανούς.

Στο Ολυμπιακό Στάδιο της πρωτεύουσας της Γερμανίας έγινε ο τελικός του Euro ενώ πριν από σχεδόν δύο μήνες ο φόργουορντ του Τριφυλλιού σήκωσε το ευρωπαϊκό στην ίδια πόλη.

Πηγή: skai.gr

TAGS: Παναθηναϊκός μπάσκετ
