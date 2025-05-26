Οι κλήσεις της Εθνικής πόλο ανδρών για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Εθνικής πόλο ανδρών, Θοδωρής Βλάχος, κάλεσε τη Δευτέρα, ώστε να συγκεντρωθούν την ερχόμενη Παρασκευή στο «Πέτρος Καπαγέροφ» 18 πολίστες, ενόψει της συμμετοχής του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα υγρού στίβου της Σιγκαπούρης, 11-14 Ιουλίου.

Οι «εκλεκτοί» είναι οι: Νίκος Γαρδίκας, Κωνσταντίνος Λιμαράκης (Απόλλων Σμύρνης), Μανώλης Ανδρεάδης, Στάθης Καλογερόπουλος, Νίκος Καστρινάκης, Αριστείδης Χαλυβόπουλος (ΝΟ Βουλιαγμένης), Τζαννής Αλαφραγκής, Ντίνος Γενηδουνιάς, Νίκος Γκίλλας, Μάνος Ζερδεβάς, Κώστας Κάκαρης, Δημήτρης Νικολαΐδης, Βαγγέλης Πούρος, Παναγιώτης Τζωρτζάτος (Ολυμπιακός), Νίκος Παπανικολάου (Παναθηναϊκός), Κώστας Γκιουβέτσης (Πανιώνιος), Στέλιος Αργυρόπουλος - Κανακάκης (Φερεντσβάρος), Δημήτρης Σκουμπάκης (Νόβι Μπέογκραντ).

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ

Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα μετέχει στον Δ' Όμιλο του Παγκοσμίου και θα αντιμετωπίσει κατά σειρά το Μαυροβούνιο 12/7 στις 14:10, την Κίνα 14/7 στις 07:10 και την Κροατία στις 16/7 στις 12:35.

