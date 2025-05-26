Βάζει βαθιά το χέρι στην τσέπη της για χάρη του Βιρτς η Λίβερπουλ. Οι «Reds», οι οποίοι πανηγυρίζουν με τον κόσμο τους την κατάκτηση του 20ού τους πρωταθλήματος, έχουν παράλληλα ξεκινήσει τον σχεδιασμό τους ενόψει της νέας σεζόν και κινούνται για να ολοκληρώσουν όσο το δυνατόν συντομότερα την απόκτηση του 22χρονου μεσοεπιθετικού.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του έγκριτου Φαμπρίτσιο Ρομάνο, η Λίβερπουλ έστειλε την πρώτη επίσημη πρότασή της στη Λεβερκούζεν, προσφέροντας 100 εκατ. ευρώ (μαζί με μερικά ακόμα ως μπόνους)!

Θυμίζουμε ότι για την απόκτηση του Βιρτς ενδιαφέρθηκαν επίσης πολύ έντονα Μάντσεστερ Σίτι και Μπάγερν Μονάχου, με τον ίδιο τον ποδοσφαιριστή όμως να εκφράζει την επιθυμία του να συνεχίσει την καριέρα του στους πρωταθλητές Αγγλίας, ενώ και η Λεβερκούζεν από τη μεριά της έχει... συμβιβαστεί με την ιδέα της αποχώρησής του, με το deal να αναμένεται να ολοκληρωθεί σύντομα.

