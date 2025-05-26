Απίστευτη ταλαιπωρία για 200 Έλληνες που επιστρέφουν από Άμπου Ντάμπι: Τους κατέβασαν οι Αρχές στη Γεωργία

Τις τελευταίες ώρες, βρίσκεται σε εξέλιξη μια ατελείωτη Οδύσσεια για περίπου 200 Έλληνες φιλάθλους, που επιστρέφουν στη χώρα μας από το Final Four του Άμπου Ντάμπι.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει το «NEWS 24/7», οι εν λόγω φίλαθλοι βρίσκονται «εγκλωβισμένοι» στο αεροδρόμιο του Κουτάισι, το οποίο και είναι η πρώτη στάση του ενδιάμεσου ταξιδιού από το Άμπου Ντάμπι με τελικό προορισμό την Αθήνα.

Ενώ η πτήση ήταν προγραμματισμένη να αναχωρήσει, αρχικά, στις 11:50, οι επιβάτες ενημερώθηκαν για καθυστέρηση άνω της μιας ώρας λόγω εορτασμού και σχετικών ασκήσεων για την ημέρα ανεξαρτησίας της χώρας.

Αφού πέρασε αυτό το χρονικό πλαίσιο, οι επιβάτες, μεταξύ των οποίων και οι 200 Έλληνες, μπήκαν στο αεροπλάνο για την αναχώρησή τους, όπου περίμεναν άλλη μια ώρα, προτού ενημερωθούν για ακόμα ένα μισάωρο… ταλαιπωρίας. Το θρίλερ, όμως, συνεχίζεται, καθώς το αεροπλάνο δεν έχει αναχωρήσει ακόμη, με την προσγείωση να μετατίθεται συνεχώς προς τα πίσω.

Όπως ήταν λογικό, υπήρξε ένταση εντός του αεροπλάνου, όπου όταν ο πιλότος ενημέρωσε τρίτη φορά για νέα καθυστέρηση, κάποιοι εξαγριωμένοι επιβάτες απαίτησαν να κατέβουν. Τότε, ο πιλότος έδωσε εντολή να μεταφερθεί σκάλα στο σημείο για να ικανοποιηθεί το αίτημά τους.

Παρ' όλα αυτά, οι Αρχές του αεροδρομίου κατέβασαν χωρίς τη θέλησή τους όλους τους επιβάτες και στο σημείο έχουν κληθεί δυνάμεις ασφαλείας.

Στο μεσοδιάστημα, όπως καταγγέλλεται στο NEWS 24/7, ένας επιβάτης κάπνισε εντός της τουαλέτας του αεροπλάνου, με αποτέλεσμα αυτή να κλείσει για τους 200 και πλέον επιβάτες.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.