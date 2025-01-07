Κρατάει χρόνια αυτή η κόντρα, αλλά συνεχίζεται με αμείωτη ένταση. Ο Σακίλ Ο’ Νιλ ουδέποτε συμπάθησε τον Ντουάιτ Χάουαρντ, από την εποχή που τον σύγκριναν μαζί του μέχρι και για τη χρησιμοποίηση του προσωνυμίου «Σούπερμαν».



Όσα δήλωσε ο Χάουαρντ σε πρόσφατη συνέντευξή του πυροδότησαν νέο γύρο διαμάχης ανάμεσα στους δύο θηριώδεις πρώην ΝΒΑερς. «Ο Σακ πάντα νόμιζε πως ήθελα να γίνω σαν κι αυτόν. Αλλά ακόμη κι αν αυτό ίσχυε, δεν θα έπρεπε να το πάρει σαν κομπλιμέντο θεωρώντας πως δείχνει ότι είναι σπουδαίος ως παίκτης και προπονητής; Εγώ ποτέ δεν έδειξα ασέβεια απέναντί του, αλλά εκείνος πάντα είχε κάτι να πει για μένα. Κάποιες φορές έφτασα να πω ‘αρκετά, πρέπει αυτό να σταματήσει’», ανέφερε.



Ο «Σακ» δεν άφησε ασχολίαστα όσα είπε ο Χάουαρντ. «Το γεγονός ότι νομίζεις πως με ενδιαφέρεις είναι αστείο, αλλά δεν θα αναφέρω ποτέ ξανά το όνομά σου, ευαισθητούλη ψηλέ, που δεν μπορείς να δεχτείς ένα αστείο. Δεν θα αναφέρω ποτέ ξανά το όνομά σου. Να έχεις μια καλή μέρα, πλέον έχεις διαγραφεί», έγραψε στο Twitter.



Η απάντηση ήρθε άμεσα από τον Χάουαρντ, που το… «χόντρυνε». «Ξέρω πως σε νοιάζει για μένα, γιατί είσαι τόσο ανασφαλής που βγάζεις μίσος και λες άσχημα πράγματα για μένα εδώ και 20 χρόνια. Είσαι πολύ μεγάλος για να είσαι τόσο ανασφαλής. Ελπίζω να μην αναφερθείς ξανά στο όνομά μου. Είσαι 52 ετών και ακόμη κάνεις tweet για μένα και βγάζεις μίσος. Πάντα ζήλευες. Ζήλευες τον Κόμπι, τον Πένι (σ.σ. Χάρνταγουεϊ), τον Ντουέιν (σ.σ. Γουέιντ). Ζηλεύεις και τον Τσαρλς (σ.σ. Μπάρκλεϊ). Κάνε μας τη χάρη και χαλάρωσε τον μεγάλο και ανασφαλή κ@λο σου! Ακόμη έχω το μήνυμα πέντε παραγράφων που μου έστειλες πριν λίγα χρόνια λέγοντας πως δεν είμαι και τόσο σπουδαίος για να με μισείς. Κι ακόμη συνεχίζεις. Είμαστε στο 2025, ωρίμασε επιτέλους και προχώρα».

I know you care. Cuz yo insecure ass been hating and talking shit for 20 years. You to big to be this insecure. I hope you don’t bring my name up again. 52 years old tweeting me. And still hating. Now all this time you was joking. You always been jealous. Jealous of Kobe,… January 7, 2025

