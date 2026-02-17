Μήνυμα ενόψει της συνέχειας της σεζόν για τον Παναθηναϊκό AKTOR, ο οποίος τις επόμενες ημέρες διεκδικεί έναν από τους τίτλους της σεζόν με τη διεξαγωγή του Κυπέλλου στην Κρήτη, έστειλε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος.

Αναλυτικά η ανάρτηση στο Instagram:

«Είμαστε ακόμη εδώ...

Ας τους δείξουμε τι σημαίνει να φοράς τη βαρύτερη φανέλα στην Ευρώπη. Ταλέντο και… μπάλες, έχουμε αρκετά για να δώσουμε λίγο σε όλες τις υπόλοιπες ομάδες.

Είναι η ώρα να δείξουμε σε όλους τι σημαίνει να είσαι μέρος της παναθηναϊκής οικογένειας. Αγώνα με τον αγώνα, βήμα-βήμα. Επιστροφή στο πεπρωμένο μας, την κορυφή!».





