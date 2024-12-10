Οι ευρωπαϊκές αναμετρήσεις των ελληνικών ομάδων είναι στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6

Οι ελληνικές ομάδες ψάχνουν άλμα πρόκρισης στα ευρωπαϊκά Κύπελλα ποδοσφαίρου και ο bwinΣΠΟΡ FM είναι μαζί με τον κόσμο ο 12ος παίκτης!

Την Πέμπτη (12/12) παίζουμε κι εμείς μπάλα αρχίζοντας από το «Γεώργιος Καραϊσκάκης» όπου ο Ολυμπιακός υποδέχεται στις 19:45 την ολλανδική Τβέντε, με στόχο τη νίκη που θα τον κρατήσει ζωντανό στο κόλπο της 8άδας.

Σε παράλληλη μετάδοση την ίδια ώρα ακούμε την άλλη αναμέτρηση του Europa League, με τον ΠΑΟΚ να αντιμετωπίζει στην Τούμπα την Φερεντσβάρος, για το τρίποντο που θα τον ανεβάσει στη βαθμολογία.

Στις 22:00 συνεχίζουμε με Conference League και στεκόμαστε στο πλευρό του Παναθηναϊκού ο οποίος θέλει να επιστρέψει από την Αγγλία με το διπλό κόντρα στην ουαλική Νιου Σέιντς.

Μετά τη λήξη των αγώνων, ακολουθούν σχόλια και αναλύσεις και όπως πάντα οι δικές σας απόψεις όταν ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές.

Ολυμπιακός-Τβέντε, ΠΑΟΚ- Φερεντσβάρος, The New Saints - Παναθηναϊκός.

Την Πέμπτη παίζουν μπάλα οι ελληνικές ομάδες στην Ευρώπη.

Την Πέμπτη παίζει μπάλα ο bwinΣΠΟΡ FM 94,6

