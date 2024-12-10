Πλήγμα στον Παναθηναϊκό, μπαίνει χειρουργείο ο Γκριγκόνις

Άσχημα είναι τα τελευταία μαντάτα στον Παναθηναϊκό σχετικά με την κατάσταση του Μάριους Γκριγκόνις, με τον Λιθουανό να υποβάλλεται σε χειρουργική επέμβαση αύριο στην Αθήνα.

Ο 30χρονος φόργουορντ είχε ενοχλήσεις στη μέση τον τελευταίο καιρό, οι οποίες αντιμετωπίστηκαν με θεραπείες, που όμως δεν είχαν το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Έτσι, οι «πράσινοι» αποφάσισαν να χειρουργηθεί αύριο ο παίκτης, με το διάστημα της απουσίας του να γίνεται γνωστό μετά το πέρας της επέμβασης.

Δεδομένα πάντως, ο Εργκίν Αταμάν θα στερηθεί για καιρό τις υπηρεσίες του.

