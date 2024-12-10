Λογαριασμός
Πλήγμα στον Παναθηναϊκό, μπαίνει χειρουργείο ο Γκριγκόνις

Πλήγμα στον Παναθηναϊκό με τον Μάριους Γκριγκόνις, ο οποίος αναμένεται να χειρουργηθεί στη μέση

Μάριους Γκριγκόνις

Άσχημα είναι τα τελευταία μαντάτα στον Παναθηναϊκό σχετικά με την κατάσταση του Μάριους Γκριγκόνις, με τον Λιθουανό να υποβάλλεται σε χειρουργική επέμβαση αύριο στην Αθήνα.
Ο 30χρονος φόργουορντ είχε ενοχλήσεις στη μέση τον τελευταίο καιρό, οι οποίες αντιμετωπίστηκαν με θεραπείες, που όμως δεν είχαν το επιθυμητό αποτέλεσμα.
Έτσι, οι «πράσινοι» αποφάσισαν να χειρουργηθεί αύριο ο παίκτης, με το διάστημα της απουσίας του να γίνεται γνωστό μετά το πέρας της επέμβασης.
Δεδομένα πάντως, ο Εργκίν Αταμάν θα στερηθεί για καιρό τις υπηρεσίες του.

Πηγή: sport-fm.gr

