Άρης: Διαπραγματεύσεις με Ουζουνίδη μετά το «ναυάγιο» με Φαν’τ Σχιπ

Μετά το ναυάγιο με τον Τζον Φαν’τ Σχιπ, ο Άρης κοιτάζει άλλες λύσεις και φαίνεται πως μία εξ αυτών, αποτελεί ο Μαρίνος Ουζουνίδης.

Ο Θόδωρος Καρυπίδης φέρεται να έχει έρθει σε επαφή με τον Έλληνα προπονητή, ο οποίος είναι ανενεργός μετά την αποχώρησή του από την Γκολ Γκοχάρ το καλοκαίρι, την ώρα που δεν έχει εργαστεί στην Ελλάδα μετά τη σεζόν 2018/19, όταν ήταν για μερικούς μήνες στην ΑΕΚ.

Οι «κίτρινοι» πάντως έχουν μερικές ακόμη περιπτώσεις υπό εξέταση, με τον χρόνο να πιέζει, καθώς ακολουθεί το ματς με τον Πανσερραϊκό.

Υπενθυμίζεται ότι χθες ο Άκης Μάντζιος αποχαιρέτησε τους ποδοσφαιριστές του Άρη, αποχωρώντας για δεύτερη φορά από τους Θεσσαλονικείς.

