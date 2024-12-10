Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

«Πράσινος» για άλλα 4 χρόνια ο Βαγιαννίδης - Υπέγραψε νέο συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό

Από εννέα χρονών βρίσκεται στο «τριφύλλι» ο Βαγιαννίδης - Είναι ο παλαιότερος εν ενεργεία ποδοσφαιριστής της ομάδας

Βαγιαννίδης

«Έδεσε» τον Γιώργο Βαγιαννίδη ο Παναθηναϊκός. Το «τριφύλλι» ανακοίνωσε την επέκταση της συνεργασίας του με τον 23χρονο έως το 2028.

Ο Βαγιαννίδης φόρεσε για πρώτη φορά τα πράσινα σε ηλικία 9 ετών και μετράει ήδη 15 χρόνια στον Παναθηναϊκό, όντας ο παλαιότερος εν ενεργεία παίκτης της ομάδας.

Ο Έλληνας διεθνής έχει κατακτήσει δυο Κύπελλα με τους πράσινους, ενώ μετράει συνολικά 83 εμφανίσεις και έχει πετύχει τρία γκολ.

Βαγιαννίδης

Η ανακοίνωση:

Μια ζωή στα πράσινα ο Βαγιαννίδης

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την επέκταση της συνεργασίας της με τον Γιώργο Βαγιαννίδη έως το καλοκαίρι του 2028!

Ο Γιώργος ήρθε στον Παναθηναϊκό σε ηλικία 9 ετών και μετράει ήδη 15 χρόνια με το Τριφύλλι στο στήθος, όντας ο παλαιότερος εν ενεργεία παίκτης του

Παναθηναϊκού. Με τους Πράσινους έχει πανηγυρίσει την κατάκτηση δύο Κυπέλλων. Το Κύπελλο του 2022 και αυτό του 2024 όντας μάλιστα ο χρυσός σκόρερ. Ο 23χρονος δεξιός μπακ έχει καταγράψει συνολικά 83 συμμετοχές και 3 γκολ.

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Παναθηναϊκός Γιώργος Βαγιαννίδης ποδόσφαιρο
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
17 0 Bookmark