«Έδεσε» τον Γιώργο Βαγιαννίδη ο Παναθηναϊκός. Το «τριφύλλι» ανακοίνωσε την επέκταση της συνεργασίας του με τον 23χρονο έως το 2028.

Ο Βαγιαννίδης φόρεσε για πρώτη φορά τα πράσινα σε ηλικία 9 ετών και μετράει ήδη 15 χρόνια στον Παναθηναϊκό, όντας ο παλαιότερος εν ενεργεία παίκτης της ομάδας.

Ο Έλληνας διεθνής έχει κατακτήσει δυο Κύπελλα με τους πράσινους, ενώ μετράει συνολικά 83 εμφανίσεις και έχει πετύχει τρία γκολ.

Η ανακοίνωση:

Μια ζωή στα πράσινα ο Βαγιαννίδης

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την επέκταση της συνεργασίας της με τον Γιώργο Βαγιαννίδη έως το καλοκαίρι του 2028!

Ο Γιώργος ήρθε στον Παναθηναϊκό σε ηλικία 9 ετών και μετράει ήδη 15 χρόνια με το Τριφύλλι στο στήθος, όντας ο παλαιότερος εν ενεργεία παίκτης του

Παναθηναϊκού. Με τους Πράσινους έχει πανηγυρίσει την κατάκτηση δύο Κυπέλλων. Το Κύπελλο του 2022 και αυτό του 2024 όντας μάλιστα ο χρυσός σκόρερ. Ο 23χρονος δεξιός μπακ έχει καταγράψει συνολικά 83 συμμετοχές και 3 γκολ.

