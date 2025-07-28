Τα ratings του ΝΒΑ 2Κ26: Πάλι πρώτος ο Αντετοκούνμπο

Για τρίτη φορά τα τέσσερα τελευταία χρόνια ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι στην κορυφή των ratings των παικτών του ΝΒΑ 2Κ. Το πιο δημοφιλές παιχνίδι μπάσκετ για τους λάτρεις του gaming φέρνει τον Greek Freak στο ΝΒΑ 2Κ26 στους 98 βαθμούς, όσους έχουν επίσης ο Νίκολα Γιόκιτς και ο Σέι Γκίλτζους-Αλεξάντερ.



Ακολουθεί με 96 το δίδυμο των Λέικερς, Λούκα Ντόντσιτς και Λεμπρόν Τζέιμς, έπονται με 95 τρεις παίκτες, οι Στεφ Κάρι, Τζέισον Τέιτουμ και Άντονι Ντέιβις, ενώ τη δεκάδα συμπληρώνουν έχοντας από 94 οι Άντονι Έντουαρντς και Ντόνοβαν Μίτσελ.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Αντετοκούνμπο ξεκίνησε το 2015 με rating 60 και έκτοτε έχει συνεχώς ανοδική τάση, με σταθερή αξιολόγηση πάνω από 90 από το 2019 και μετά. Μάλιστα, οι 98 βαθμοί που έχει φέτος είναι ρεκόρ για τον ίδιο ξεπερνώντας τους 97 που είχε στο ΝΒΑ 2Κ22 και 2Κ24.

