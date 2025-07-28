Ελευθερία Πλευρίτου στον ΣΚΑΪ: Δεν έχουμε δική μας πισίνα ως εθνική ομάδα πόλο

Μετά την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στη Σιγκαπούρη, η αρχηγός της εθνικής ομάδας υδατοσφαίρισης, Ελευθερία Πλευρίτου, μίλησε στην εκπομπή «Πρωινή Ενημέρωση» στον ΣΚΑΪ για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι αθλητές ακόμη και όσοι κατέκτησαν την κορυφή του κόσμου.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «οι αθλητές φέρνουν επιτυχίες αλλά ζουν σε αντίξοες συνθήκες», υπογραμμίζοντας ότι η εθνική ομάδα δεν διαθέτει ούτε καν δική της πισίνα για προπονήσεις. «Πριν από το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα αλλάξαμε τρεις διαφορετικές πισίνες για να προετοιμαστούμε. Για εμάς, οι εγκαταστάσεις είναι το βασικό πρόβλημα. Θα έπρεπε να υπάρχουν σύγχρονες υποδομές σε κάθε περιοχή», τόνισε.

Η ίδια αποκάλυψε ότι το ζήτημα τέθηκε και στον πρωθυπουργό, τόσο αναφορικά με τις ελλείψεις στις εγκαταστάσεις, όσο και σε θέματα που αφορούν τον γυναικείο αθλητισμό συνολικά. «Μιλάμε για ισότητα, αλλά στην πράξη δεν υπάρχει. Αυτό φαίνεται και στις απολαβές μας. Δεν αφορά μόνο την υδατοσφαίριση, αλλά γενικότερα τον γυναικείο αθλητισμό», δήλωσε με έμφαση.

