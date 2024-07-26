Οι Αθλητικές Ακαδημίες ΟΠΑΠ δίπλα σε κάθε παιδί σε κάθε γωνιά της Ελλάδας

Στο συναρπαστικό ταξίδι τους με τον αθλητισμό, 25.000 παιδιά σε όλη την Ελλάδα έχουν συνοδοιπόρο τις Αθλητικές Ακαδημίες ΟΠΑΠ. Το πρόγραμμα του ΟΠΑΠ υποστηρίζει συνολικά 200 ερασιτεχνικά σωματεία ποδοσφαίρου και μπάσκετ, στα οποία παρέχει, μεταξύ άλλων, αθλητικό εξοπλισμό, προπονητικές κατευθύνσεις, πλήρη ασφαλιστική κάλυψη, καθώς και πρόσβαση σε ένα δίκτυο ειδικών επιστημόνων σε θέματα ψυχολογίας και διατροφής.

Στις απομακρυσμένες περιοχές της Ελλάδας, οι Αθλητικές Ακαδημίες ΟΠΑΠ είναι ζωντανό κύτταρο της τοπικής κοινωνίας, καθώς αποτελούν μεγάλο κομμάτι της καθημερινότητας των παιδιών. Μία από αυτές τις ακαδημίες είναι ο «Φιλοπρόοδος Όμιλος», στον Βροντάδο Χίου. Εκεί, τα παιδιά γνωρίζουν τα οφέλη του αθλητισμού, μαθαίνουν την ευγενή άμιλλα και το «ευ αγωνίζεσθαι», κοινωνικοποιούνται και κάνουν όνειρα για το μέλλον. Τα μικρά μέλη της ακαδημίας μιλούν με ενθουσιασμό για τη δυνατότητα που τους δίνουν οι Αθλητικές Ακαδημίες ΟΠΑΠ να απασχοληθούν δημιουργικά και να αναπτύξουν τα ταλέντα τους, ενώ οι γονείς και οι δάσκαλοί τους επισημαίνουν τη σπουδαιότητα τέτοιων πρωτοβουλιών σε ακριτικές περιοχές.

Πλήρης υποστήριξη στα παιδιά των Αθλητικών Ακαδημιών ΟΠΑΠ

Εκτός από την παροχή αθλητικού εξοπλισμού, η ασφάλεια των παιδιών στις Αθλητικές Ακαδημίες ΟΠΑΠ αποτελεί προτεραιότητα. Παρέχοντας πλήρη ασφαλιστική κάλυψη και καλύπτοντας τα ιατρικά έξοδα για αποκατάσταση, το πρόγραμμα του ΟΠΑΠ εξασφαλίζει ότι οι μικροί αθλητές έχουν την απαραίτητη φροντίδα σε περίπτωση τραυματισμού.

Παράλληλα, μέσω του προγράμματος, ενισχύεται συνεχώς η τεχνική κατάρτιση των περίπου 800 προπονητών των ακαδημιών, ώστε να είναι σε θέση να προσφέρουν την καλύτερη εκπαιδευτική και προπονητική υποστήριξη στα παιδιά.

Σημαντικό ρόλο στις Αθλητικές Ακαδημίες ΟΠΑΠ έχουν, επίσης, διακεκριμένοι πρώην αθλητές, όπως οι Legends 2004 Τάκης Φύσσας και Άγγελος Χαριστέας, και ο πρώην διεθνής καλαθοσφαιριστής, Γιώργος Καλαϊτζής, οι οποίοι δίνουν πολύτιμες συμβουλές στα παιδιά, τα βοηθούν να πιστέψουν στον εαυτό τους και να υιοθετήσουν υγιή αθλητικά πρότυπα.

