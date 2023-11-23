Οι αναμετρήσεις της 12ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6!

Η 12η αγωνιστική του πρωταθλήματος έρχεται στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6 με το μεγάλο ματς Άρης - Παναθηναϊκός και κρίσιμους αγώνες που υπόσχονται έντονες συγκινήσεις.
Την Κυριακή (26/11) τα βλέμματα στρέφονται κατά κύριο λόγο στο «Κλεάνθης Βικελίδης», όπου ο Άρης υποδέχεται τον πρωτοπόρο Παναθηναϊκό στις 20:30, στο πιο ενδιαφέρον - βάσει ονομάτων - παιχνίδι της βραδιάς. Προηγείται χρονικά στις 17:00 η δοκιμασία της ΑΕΚ στην έδρα του πάντοτε επικίνδυνου ΠΑΣ Γιάννινα. Το πρόγραμμα ανοίγει στις 16:00 με την αναμέτρηση Κηφισιά - Αστέρας Τρίπολης, ενώ στις 19:30 παίζουν Λαμία - Ατρόμητος.
Σε ποδοσφαιρικούς ρυθμούς μπαίνουμε όμως από την Παρασκευή (24/11) με το ματς ΟΦΗ - Βόλος στις 18:15 και συνεχίζουμε δυνατά το Σάββατο (25/11) με τα παιχνίδια Ολυμπιακός - Παναιτωλικός στις 17:30 και ΠΑΟΚ - Πανσερραϊκός δύο ώρες αργότερα.
Μετά το σφύριγμα της λήξης, η δράση επιστρέφει στο στούντιο για τον απόηχο της αγωνιστικής, ρεπορτάζ, σχόλια και ανοιχτά μικρόφωνα για τους ακροατές.
