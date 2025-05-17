ΟΦΗ-Ολυμπιακός: Ραντεβού με την ιστορία ή με το νταμπλ;

Στα ίδια μέρη ξαναβρίσκονται! Σε ένα remake του τελικού του 1990, ΟΦΗ και Ολυμπιακός κοντράρονται την ίδια ημέρα, στο ίδιο γήπεδο (σσ. ΟΑΚΑ) στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας (20:00, bwinΣΠΟΡ FM, www.sportfm.gr, Cosmote TV).

Έναν τελικό όπου ο ΟΦΗ τον περίμεναν για 35 χρόνια και είναι μόλις ο τρίτος της ιστορίας τους, έχοντας κατακτήσει ένα τρόπαιο (1987). Απέναντί τους ο πρωταθλητής Ελλάδας και ο πολυνίκης του θεσμού, Ολυμπιακός, με 28 τρόπαια! Αμφότεροι πάντως γιορτάζουν τα 100 χρόνια από την ίδρυσή τους, σε μια αναμέτρηση με τη δική τους σημασία.

Το ΟΑΚΑ φορά τα γιορτινά του και υποδέχεται τους δύο φιναλίστ, όπως και τουλάχιστον 55 χιλιάδες οπαδούς συνολικά. Περισσότεροι από 30 χιλιάδες φίλοι των «ερυθρόλευκων» έχουν κλείσει μια θέση στις κερκίδες του γηπέδου, ενώ πάνω από 15.500 χιλιάδες οπαδοί των Κρητικών αναμένονται επίσης. Πριν τη σέντρα θα υπάρξουν διάφορα events που έχει σχεδιάσει η ομοσπονδία, μεταξύ άλλων θα τραγουδήσουν οι Stavento και θα ακουστούν τραγούδια που αφορούν τους δύο συλλόγους.

Ο ΟΦΗ ολοκλήρωσε την προετοιμασία του με απογευματινή προπόνηση στο ΟΑΚΑ. Ο Μίλαν Ράσταβατς έχει μόλις μία απουσία, αυτή του αναπληρωματικού στόπερ Μπρεσάν και μπορεί να καταστρώνει τα πλάνα του με άπαντες διαθέσιμους. Αναμένεται να παρατάξει μια compact ομάδα, η οποία θα έχει μικρές αποστάσεις στις γραμμές της, θα κλείσει τους χώρους και με την ποιότητά της μεσοεπιθετικά να εκμεταλλευτεί τις ευκαιρίες της. Οι Κρητικοί παίζουν καλό ποδόσφαιρο, αρέσκονται να έχουν την μπάλα στα πόδια τους και καλούνται να αποφύγουν το έντονο πρέσινγκ των «ερυθρόλευκων», λιγοστεύοντας τα λάθη τους μέσα στον αγωνιστικό χώρο.

«Πρέπει να μας νιώσει ο αντίπαλος. Σίγουρα πρέπει να είμαστε συμπαγείς και ικανοί να προστατέψουμε τον χώρο πίσω από την άμυνά μας, αλλά και να πιέσουμε τον αντίπαλο να αμυνθεί και να πιέσουμε τον αντίπαλο τερματοφύλακα. Η προσέγγισή μας δεν θα αλλάξει, θα είναι ένα παρόμοιο παιχνίδι με αυτά του πρωταθλήματος», είπε μεταξύ άλλων ο Ράσταβατς στη συνέντευξη Τύπου για να συμπληρώσει: «Το παιχνίδι θα κριθεί στις στιγμές, στις αποφάσεις, στην προσωπικότητα».

Ο Ολυμπιακός έκλεισε τη σεζόν με τέσσερις διαδοχικές νίκες, έχοντας κατακτήσει και το πρωτάθλημα. Μπορεί να μην αποδίδει στο μέγιστο, αλλά έχει μάθει πλέον να κερδίζει. Θα πρέπει λοιπόν να παρουσιάσει στον τελικό την ουσία και την αποτελεσματικότητα των τελευταίων αγώνων, όπως και το να βελτιώσει την αμυντική του λειτουργία, δεχόμενος λιγότερες φάσεις. Βρίσκεται πάντως σε καλό φεγγάρι και καλείται να δείξει μέσα στο χορτάρι πως είναι η καλύτερη ομάδα και το φαβορί για την κούπα. Ο Μεντιλίμπαρ έχει ένα πρόβλημα να αντιμετωπίσει, αφού απουσιάζει ο Κωστούλας, ενώ μένει να φανεί αν ο Όρτα θα επιλεχτεί στην αποστολή. Επιστρέφουν στο αρχικό σχήμα οι Ροντινέι, Έσε, Ζέλσον, Ρέτσος, Πασχαλάκης, με τον Βάσκο να μην παρεκκλίνει από τη φιλοσοφία του, θέλοντας η ομάδα του να πρεσάρει ψηλά και να παίξει το ποδόσφαιρό της.

«Μπορεί στη θεωρία να είμαστε το φαβορί, αλλά αυτό δεν θα μας δώσει κανένα πλεονέκτημα. Δεν θέλω να πιστεύω πως οι παίκτες μου θα είναι χαλαροί, είναι άλλος ένας τίτλος για εμάς, η δουλειά μου είναι να κρατήσω τους παίκτες μου στο 100% και να δείξουμε όλον τον σεβασμό στον ΟΦΗ, αφού δύο φορές τους κερδίσαμε πολύ δύσκολα», είπε μεταξύ άλλων ο Μεντιλίμπαρ στη συνέντευξη Τύπου.

ΠΙΘΑΝΕΣ ΕΝΔΕΚΑΔΕΣ:

ΟΦΗ (Μίλαν Ράσταβατς): Χριστογεώργος – Γκονζάλεθ, Λαμπρόπουλος, Σίλβα, Χατζηθεοδωρίδης – Μπάκιτς, Καραχάλιος, Ανδρούτσος – Φούντας, Σαλσέδο, Νους.

Ολυμπιακός (Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ): Πασχαλάκης – Κοστίνια, Ρέτσος, Πιρόλα, Ορτέγκα – Γκαρθία, Έσε – Ροντινέι, Τσικίνιο, Ζέλσον – Ελ Κααμπί.

Διαιτητής: Σίμον Μαρτσίνιακ (Πολωνία)

Βοηθοί: Τόμαζ Λστκίεβιτς (Πολωνία), Άνταμ Μίχαλ Κούπσικ (Πολωνία)

Τέταρτος: Γιάννης Παπαδόπουλος

VAR: Τόμαζ Αντρζέι Κβιατκόφσκι (Πολωνία), Άγγελος Ευαγγέλου, Τάσος Παπαπέτρου

