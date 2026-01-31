ΟΦΗ με σπασμένα φρένα, άλωσε το Περιστέρι και μπήκε στην 8άδα

Εντυπωσιακός ο ΟΦΗ, έδωσε συνέχεια στην εκπληκτική του πορεία το τελευταίο διάστημα! Οι Κρητικοί επικράτησαν 2-1 του Ατρομήτου στο Περιστέρι για τη 19η αγωνιστική της Stoiximan Super League, με απόλυτο πρωταγωνιστή τον Φούντα.

Ο Έλληνας μεσοεπιθετικός πέτυχε και τα δύο τέρματα της ομάδας του, η οποία διαχειρίστηκε εξαιρετικά το υπέρ της σκορ στα τελευταία λεπτά που οι γηπεδούχοι πίεσαν για την ισοφάριση και έτσι ο ΟΦΗ πήρε την τρίτη του νίκη στα τελευταία τέσσερα παιχνίδια στο πρωτάθλημα. Το γκολ του Ατρομήτου σημείωσε ο Μουτουσαμί.

Έτσι, το σύνολο του Χρήστου Κόντη μπήκε στην πρώτη οκτάδα του πρωταθλήματος με 21 βαθμούς, ενώ η ομάδα του Ντούσαν Κέρκεζ παρέμεινε στη 10η θέση με 17 βαθμούς.

Ο ΟΦΗ μεσοβδόμαδα έχει στην Κρήτη τον πρώτο ημιτελικό για το Κύπελλο Ελλάδας Betsson με τον Λεβαδειακό (04/02, 18:00), ενώ αντιμετωπίζει την ομάδα της Βοιωτίας και στο πρωτάθλημα λίγες ημέρες μετά (08/02, 17:00). Από την άλλη, ο Ατρόμητος μονομαχεί εκτός έδρας με την Κηφισιά στη Νίκαια (07/02, 20:00).

Στο μυαλό των κόουτς:

Διάταξη 4-2-3-1 για τον Ατρόμητο από τον Ντούσαν Κέρκεζ. Στο τέρμα ο Χουτεσιώτης στην εστία, με τους Σταυρόπουλο και Μανσούρ στα στόπερ, στο δεξί άκρο της άμυνας ο Μουντές και στο αριστερό ο Ούρονεν. Στα χαφ οι Τσιγγάρας και Μουτουσαμί, με τους Γιουμπιτάνα (δεξιά) και Μπάκου (αριστερά) στα φτερά και τον Τσούμπερ που κινούνταν σε ρόλο επιτελικού μέσου πίσω από τον προωθημένο Τσαντίλα.

Σχηματισμό 3-4-3 επέλεξε για τον ΟΦΗ ο Χρήστος Κόντης. Στην εστία ο Χριστογεώργος, με τριάδα στην άμυνα από τα δεξιά προς τα αριστερά τους Κωστούλα, Λαμπρόπουλο και Πούγγουρα. Στη μεσαία γραμμή οι Αποστολάκης και Ανδρούτσος, με τον Γκονζάλες να παίρνει όλη την πλευρά στα δεξιά, έχοντας μπροστά του τον Φούντα, ενώ στα αριστερά φανέλα βασικού πήρε ο Χατζηθεοδωρίδης με τον Νους σε ρόλο εξτρέμ. Σε θέση σέντερ φορ ο Ισέκα.

Το ματς:

Ο ΟΦΗ μπήκε δυναμικά στο παιχνίδι και είχε στο 3’ την πρώτη μεγάλη φάση: ο Ισέκα είδε τον Νους, που πέρασε τον Σταυρόπουλο και επωφελήθηκε από την κόντρα με τον Χουτεσιώτη, αλλά τη στιγμή που έσπρωχνε την μπάλα στα δίχτυα ο Μανσούρ έβαλε το πόδι του και έδιωξε σε κόρνερ. Πολύ καλά τοποθετημένη ήταν η ομάδα του Χρήστου Κόντη με πεντάδα σε φάση άμυνας, με τον Ατρόμητο από την άλλη να έχει την κατοχή και να προσπαθεί να βρει τους διαδρόμους, προκειμένου να απειλήσει την εστία του Χριστογεώργου.

Στο 15’ οι φιλοξενούμενοι κέρδισαν ένα φάουλ από τα δεξιά και άνοιξαν το σκορ με τον Φούντα! Κομπίνα από τους Κρητικούς, ο Γκονζάλες έστρωσε στο ημικύκλιο της περιοχής για τον Έλληνα μεσοεπιθετικό, ο οποίος με ιδανικό πλασέ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα.

Η απάντηση ήρθε άμεσα από τον Ατρόμητο, που ισοφάρισε επτά λεπτά αργότερα (22’) με τον Μουτουσαμί! Ο Μπάκου πάσαρε στον 29χρονο, που βρέθηκε στο ημικύκλιο της περιοχής και εκτέλεσε, η μπάλα κόντραρε στον Πούγγουρα, καταλήγοντας στα δίχτυα για το 1-1. Από εκεί και μετά, το ματς δεν είχε κάποια για φάση για πολλά λεπτά, με τους γηπεδούχους να έχουν την κατοχή, όμως, ο ΟΦΗ είχε κλειστά τις γραμμές του σωστά και προσπαθούσε να χτυπήσει στην κόντρα.

Στο 36’ ο Νους σκόραρε, αλλά ήταν από θέση οφσάιντ και έτσι το γκολ του ακυρώθηκε, ενώ στη συνέχεια το πρώτο μέρος δεν είχε κάποια άλλη φάση και οι παίκτες των δύο ομάδων πήγαν στα αποδυτήρια με το ισόπαλο 1-1.

Νωρίς με το ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου, ο ΟΦΗ κατάφερε να πάρει εκ νέου το προβάδισμα ξανά με τον Φούντα! Τεράστιο κενό στην άμυνα του Ατρομήτου που το είδε ο Ανδρούτσος, το τελείωμα του Αποστολάκη βρήκε στο δοκάρι, με τον Έλληνα μεσοεπιθετικό σε κενή εστία να σκοράρει με το κεφάλι.



Στο 65’ ο Φωτιάς έδειξε κόκκινη κάρτα στον Λαμπρόπουλο για μαρκάρισμα ως τελευταίος παίκτης στον Τσαντίλα, όμως, μετά από παρέμβαση του VAR την πήρε πίσω αφού ο Έλληνας φορ των γηπεδούχων ήταν από θέση οφσάιντ. Στο 67' ο Φούντας έχασε τεράστια ευκαιρία για χατ τρικ, αφού πέρασε τον Χουτεσιώτη, αλλά από πλάγια θέση έστειλε την μπάλα στην εξωτερική πλευρά των διχτύων.

Ένα σουτ του Τσιγγάρα στο 71' πέρασε ψηλά άουτ, με τον Ατρόμητο να πιέζει για την ισοφάριση στο τελευταίο δεκάλεπτο: στο 84' έδιωξε στη γραμμή ο Γκονζάλεθ και ο Χριστογεώργος μπλόκαρε, με τον Μπάκου στο 88' να αστοχεί με κεφαλιά. Οι γηπεδούχοι δεν κατάφεραν να εκμεταλλευτούν τα συνεχόμενα κόρνερ που κέρδισαν στο τέλος, ο ΟΦΗ κράτησε το υπέρ του σκορ και πήρε τη νίκη.

MVP: Κορυφαίος του αγώνα ο Ταξιάρχης Φούντας με τα δύο γκολ που σημείωσε και έδωσε έτσι τη νίκη στον ΟΦΗ.

Η «σφυρίχτρα»: Το VAR διόρθωσε τον Φωτιά στην κόκκινη κάρτα στον Λαμπρόπουλο, αφού ο Τσαντίλας ήταν σε θέση οφσάιντ. Κατά τα άλλα, ο Έλληνας διαιτητής έκανε μια καλή διαιτησία, αφού σωστές ήταν και οι αποφάσεις στις κάρτες που μοίρασε στους παίκτες των δύο ομάδων.

Οι ενδεκάδες:

Ατρόμητος (Ντούσαν Κέρκεζ): Χουτεσιώτης, Σταυρόπουλος, Τσιγγάρας (80' Φαν Βέερτ), Γιουμπιτάνα (48' Τζοβάρας), Μούντες, Τσαντίλας, Ούρονεv, Μπάκου, Μανσούρ (73' Τσακμάκης), Τσούμπερ, Μουτουσαμί.

ΟΦΗ (Χρήστος Κόντης): Χριστογεώργος, Γκονζάλες, Χατζηθεοδωρίδης (77' Βούκοτιτς), Πουγγούρας, Λαμπρόπουλος, Κωστούλας (68' Χριστόπουλος), Ανδρούτσος, Αποστολάκης, Φούντας (68' Σενγκέλια), Νους (85' Νέιρα), Ισέκα (77' Θεοδοσουλάκης).

Διαιτητής: Φωτιάς

Βοηθοί: Μεϊντάνας, Μηνούδης

4ος: Αντωνίου

VAR: Σιδηρόπουλος

AVAR: Γιουματζίδης

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.