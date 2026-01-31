Ο Φαμπιάνο γκρέμισε το τείχος Κουτσερένκο και ο Άρης έκανε σεφτέ για το 2026

Ο Γεβγένι Κουτσερένκο έβγαζε και τα… άουτ, όμως ο Άρης βρήκε τη λύση με τον Φαμπιάνο και κατάφερε να φύγει με το διπλό από το Αγρίνιο (0-1), πανηγυρίζοντας το πρώτο του τρίποντο στη Stoiximan Super League μέσα στο 2026.

Για τη 19η αγωνιστική του πρωταθλήματος, οι «κίτρινοι» εκμεταλλεύτηκαν το αριθμητικό τους πλεονέκτημα μετά την κόκκινη κάρτα του Χότζα στο 24', προσθέτοντας στο σακούλι τους τρεις κρίσιμους βαθμούς, χάρη στον κεντρικό τους αμυντικό που έκανε του… κεφαλιού του στο 78'.

Συνεχίζεται η ελεύθερη πτώση του Παναιτωλικού στη βαθμολογία, με τους Αγρινιώτες να μετρούν την 6η διαδοχική τους ήττα, με την κόκκινη ζώνη να πλησιάζει επικίνδυνα.

Στο μυαλό των κόουτς:

Ο Γιάννης Αναστασίου επέλεξε να αγωνιστεί με σύστημα 3-4-1-2, με τον Κουτσερένκο κάτω από τα δοκάρια. Η αμυντική τριάδα απαρτιζόταν από τους Μλάντεν, Γκαρσία και Γκρανάθ, με τον Μανρίκε αριστερά, τον Μαυρία δεξιά και τους Μπουχαλάκη–Νικολάου στα χαφ. Στο «10» τοποθετήθηκε ο Ματσάν, ενώ δίδυμο στην επίθεση αποτέλεσαν οι Χότζα και Σμυρλής.

Από την άλλη πλευρά, ο Μανόλο Χιμένεθ παρέταξε την ομάδα του με σύστημα 4-2-3-1 και τον Αθανασιάδη στα γκολπόστ. Στην άμυνα αγωνίστηκαν οι Φαντιγκά, Σονκό, Φαμπιάνο και Τεχέρο. Στα χαφ τοποθετήθηκαν οι Μόντσου–Ράτσιτς, με τον Γένσεν σε έναν πιο απελευθερωμένο ρόλο μπροστά τους. Αριστερά έπαιξε ο Μισεουΐ, δεξιά ο Πέρεθ και στην κορυφή της επίθεσης ο Μορόν.

Το ματς:

Φορτσάτος ξεκίνησε ο Άρης στην αναμέτρηση και απείλησε πρώτος στο ματς με μία τρομερή ευκαιρία του Μισεουΐ. Στο 13ο λεπτό, ο Πέρεθ γύρισε άψογα την μπάλα στον Ολλανδό και αυτός, ενώ ήταν ολομόναχος μέσα στην περιοχή του Παναιτωλικού, επιχείρησε το γυριστό, με την μπάλα να περνά για λίγο άουτ. Στάθηκε εξαιρετικά άτυχος, καθώς δεν βρήκε καλά την μπάλα και την πέτυχε με το γόνατο αντί για το πέλμα, στέλνοντάς την αρκετά άουτ.

Η μοναδική φορά που απείλησε ο Παναιτωλικός στο πρώτο ημίχρονο -και γενικά στο ματς- ήταν με μία απευθείας εκτέλεση φάουλ του Ματσάν στο 18ο λεπτό. Ο Ρουμάνος ξάφνιασε τον Αθανασιάδη, όμως ο Έλληνας κίπερ κατάφερε με δυσκολία να μπλοκάρει την μπάλα.

Ο Άρης συνέχισε να απειλεί, χωρίς ωστόσο να καταφέρει να στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Στο 21ο λεπτό, ο Μορόν έφυγε ολομόναχος στον κενό χώρο, βγήκε τετ α τετ με τον Κουτσερένκο, αλλά από άκρως ευνοϊκή θέση δεν εκτέλεσε σωστά, με την προσπάθειά του να περνά για λίγο άουτ.

Το έργο του Παναιτωλικού δυσκόλεψε σε τεράστιο βαθμό στο 24ο λεπτό, όταν ο Παπαπέτρου, μετά από εξέταση της φάσης στο VAR, έβγαλε απευθείας κόκκινη κάρτα στον Χότζα για πολύ σκληρό μαρκάρισμα πάνω στον Μισεουΐ.

Αμέσως ο Άρης επιχείρησε να εκμεταλλευτεί την αριθμητική του υπεροχή και στο 27' απείλησε ξανά την εστία του Παναιτωλικού. Ο Μόντσου δοκίμασε το πόδι του και με απευθείας εκτέλεση φάουλ έστειλε την μπάλα στην κλειστή γωνία του τερματοφύλακα Κουτσερένκο, αλλά αυτός με εκπληκτική εκτίναξη αποσόβησε τον κίνδυνο.

Ο Ουκρανός ήταν σε δαιμονιώδη φόρμα, κρατώντας μόνος του τον Παναιτωλικό μέσα στο ματς. Στο 33' ο Άρης απείλησε ξανά, αυτή τη φορά με τον Πέρεθ. Ο Ισπανός κατέβασε εξαιρετικά την μπάλα μέσα στην αντίπαλη περιοχή, απέφυγε έναν αμυντικό και εκτέλεσε από πλάγια θέση. Ξανά σε ετοιμότητα ο Κουτσερένκο που είχε απάντηση.

Με την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου, ο Άρης πλησίασε στο γκολ, αλλά για ακόμη μία φορά χτύπησε πάνω σε… τείχος. Ο Μορόν έγινε κάτοχος της μπάλας μέσα στη μικρή περιοχή του Παναιτωλικού, όμως και πάλι ο Κουτσερένκο αντέδρασε υποδειγματικά, βάζοντας άλλο ένα μεγάλο «στοπ».

Το πολυπόθητο γκολ του Άρη ήρθε τελικά στο 78ο λεπτό, με έναν όχι και τόσο συνήθη ύποπτο. Ο Ντουντού με ένα εξαιρετικό γέμισμα βρήκε τον Φαμπιάνο μέσα στην καρδιά της αντίπαλης περιοχής και αυτός, με κεφαλιά, κατάφερε επιτέλους να νικήσει τον εκπληκτικό Κουτσερένκο για το προβάδισμα των «κίτρινων». Μάλιστα, για να καταλήξει η μπάλα στα δίχτυα, έπρεπε πρώτα να κοντράρει πάνω στον Γκαρνάθ, μπερδεύοντας τον Ουκρανό, ο οποίος εν τέλει μόνο έτσι κατάφερε να νικηθεί.

MVP: Μπορεί η ομάδα του να ηττήθηκε, όμως χωρίς αμφιβολία ο Κουτσερένκο ήταν ο κορυφαίος της αναμέτρησης, διότι δίχως αυτόν το σκορ θα είχε πάρει διαστάσεις θριάμβου για τον Άρη.

Η σφυρίχτρα: Εξαιρετικός ήταν ο Παπαπέτρου σε ένα ματς χωρίς κάποια δύσκολη φάση. Μπορεί στη φάση του Χότζα να έδειξε την κίτρινη κάρτα, όμως με την παρέμβαση του VAR πήρε τη σωστή απόφαση.

Παναιτωλικός (Γ. Αναστασίου): Κουτσερένκο, Μλάντεν (83' λ.τρ. Αποστολόπουλος), Ουναϊ Γκαρσία, Γκράναθ, Μανρίκε, Μποουχαλάκης (90'+ Μπελεβώνης), Νικολάου (46' Κόγιτς), Μαυρίας, Ματσάν (73' Μίχαλακ), Σμυρλής και Χότζα.

Άρης (Μ. Χιμένεθ): Αθανασιάδης, Φαντινγκά (74' λ.τρ. Φρίντεκ), Σούντμπεργκ, Φαμπιάνο, Τεχέρο, Μόντσου, Ράτσιτς, Γιένσεν (60' Μπουσαϊντ), Μορόν, Μισεουΐ (46' λ.τρ. Ντουντού) και Πέρεθ (60' Δώνης).

Διαιτητής: Παπαπέτρου

Βοηθοί: Πετρόπουλος, Διαμαντής

4ος: Τσιοφλίκη

VAR: Τσακαλίδης, Μόσχου

