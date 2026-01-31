Aφεντικό με Τούπτα στον Βόλο η ΑΕΛ Novibet που ανεβαίνει

Ήταν ένα ακόμη παιχνίδι στο οποίο ο Βόλος δεν κατάφερε να βγάλει αντίδραση και γνώρισε την ήττα με σκορ 2-0 από την ΑΕΛ Νοvibet στο Πανθεσσαλικό για τη 19η αγωνιστική της Stoiximan Super League, σε ένα ματς που κρίθηκε ουσιαστικά πριν από την ανάπαυλα.

Οι «βυσσινί» εκμεταλλεύτηκαν τις στιγμές τους, το αριθμητικό πλεονέκτημα μετά την αποβολή του Κάργα και την αποτελεσματικότητα του Τούπτα, για να πάνε στα αποδυτήρια με ξεκάθαρο προβάδισμα (2-0).

Στο δεύτερο ημίχρονο το τέμπο έπεσε αισθητά, με τον Βόλο να έχει την μπάλα αλλά να μην μπορεί να διασπάσει τη σωστά οργανωμένη άμυνα της ΑΕΛ, η οποία είχε στο πλευρό της πάνω από 4.500 οπαδούς της.

Το αποτέλεσμα αυτό επιβεβαίωσε το αγωνιστικό τέλμα των γηπεδούχων, που υπέστησαν την 5η συνεχόμενη ήττα σε όλες τις διοργανώσεις, έχοντας σκοράρει μόλις μία φορά σε αυτό το διάστημα και παραμένοντας στους 25 βαθμούς.

Αντίθετα, η ΑΕΛ συνέχισε την ανοδική της πορεία, φτάνοντας στο 4ο σερί ματς χωρίς ήττα και στην 3η διαδοχική νίκη, ανεβαίνοντας στους 19 βαθμούς. Πλέον, οι Θεσσαλοί δεν αισθάνονται μόνο πιο άνετα στη μάχη της παραμονής, αλλά μπορούν βάσιμα να κοιτούν ακόμη και προς τα playoffs 5-8, καθώς βρίσκονται μόλις στο -2 από τον ΟΦΗ.

Στο… μυαλό των κόουτς:

Ο Χουάν Φεράντο παρέταξε τον Βόλο με 4-2-3-1 και τον Σιαμπάνη κάτω από τα δοκάρια, με τους Σόρια, Χέρμανσον, Κάργα και Αμπάντα να απαρτίζουν την τετράδα της άμυνας. Γρόσδης-Κόμπα το δίδυμο στα χαφ, με τον Χουάνπι μπροστά τους σε ελεύθερο ρόλο. Τζόκα δεξιά, Λάμπρου αριστερά και Μακνί στην κορυφή της επίθεσης.

Από την άλλη ο Σάββας Παντελίδης επέλεξε το 3-4-3 και τον Αναγνωστόπουλο κάτω από τα γκολπόστ. Η τριάδα στα στόπερ αποτελούνταν από τους Φερίγκρα, Μπατουμπινσικά και Ηλιάδη, με τους Μασόν (δεξιά) και Όλαφσον (αριστερά) να καλύπτουν τις πτέρυγες. Πέρες με Σουρλή στον άξονα, με τον Μούργο και τον Τούπτα να κινούνται περιφερειακά του Σαγάλ.

Το ματς:

Ένα... τρελό πρώτο ημίχρονο, το οποίο κορυφώθηκε με ένα εκρηκτικό φινάλε που έγειρε ξεκάθαρα την πλάστιγγα υπέρ των «βυσσινί». Το παιχνίδι ξεκίνησε σε χαμηλό τέμπο, με τον Βόλο να προσπαθεί να χτίσει από χαμηλά και την ΑΕΛ να πιέζει ψηλά, αναζητώντας κλεψίματα και γρήγορες μεταβάσεις.

Σταδιακά οι φιλοξενούμενοι άρχισαν να βρίσκουν χώρους, απειλώντας με Τούπτα και Σαγάλ στον χώρο. Μετά το πρώτο δεκάλεπτο ο Βόλος ισορρόπησε, ανέβασε την έντασή του και προσπάθησε να επιτεθεί κυρίως από την αριστερή πλευρά, έχοντας τη δική του καλή στιγμή με τον Λάμπρου στο 14’, με τον Αναγνωστόπουλο να απομακρύνει.

Όσο περνούσε η ώρα, η ΑΕΛ γινόταν όλο και πιο απειλητική, μέχρι να έρθει το δραματικό τελευταίο κομμάτι του ημιχρόνου. Στο 38’, ο Κάργας υπέπεσε σε ξεκάθαρη παράβαση, αποκρούοντας εσκεμμένα με το χέρι πάνω στη γραμμή το σουτ του Τούπτα, ο οποίος ανέλαβε και την εκτέλεση, ενώ ο Έλληνας στόπερ αποβλήθηκε.

Αν και νικήθηκε αρχικά από τον Σιαμπάνη, ο Τούπτα πήρε άμεσα το αίμα του πίσω, καθώς στην επόμενη φάση σκόραρε με κεφαλιά σε φάση διαρκείας.

Η ΑΕΛ δεν σταμάτησε εκεί και στο 45+4' ο ίδιος παίκτης χτύπησε ξανά, αυτή τη φορά με δυνατό σουτ από το ύψος της μικρής περιοχής μετά από πάσα του Μούργου, στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα και τους «βυσσινί» στα αποδυτήρια με καθαρό προβάδισμα και αριθμητικό πλεονέκτημα.

Στο δεύτερο ημίχρονο ο ρυθμός έπεσε αισθητά και το παιχνίδι κύλησε σε πολύ χαμηλό τέμπο, χωρίς ιδιαίτερες φάσεις. Ο Βόλος, όπως ήταν λογικό, δεν κατάφερε σε κανένα σημείο να βρει τρόπο να αντιδράσει ουσιαστικά ή να διασπάσει την καλά οργανωμένη άμυνα των «βυσσινί». Οι φιλοξενούμενοι διαχειρίστηκαν με ωριμότητα το προβάδισμά τους, δεν δίστασαν να παραχωρήσουν την κατοχή της μπάλας και έπαιξαν με σωστές αποστάσεις, κλείνοντας αποτελεσματικά τους χώρους.

Στο 50', ο Αμπάντα έκανε τη σέντρα από τα αριστερά, με τον Λάμπρου να σουτάρει στην κίνηση, όμως η μπάλα πέρασε λίγο άουτ, με την πρώτη καλή στιγμή της ΑΕΛ στο δεύτερο μέρος να έρχεται στο 73' με σουτ του Τούπτα, το οποίο κόντραρε και κατέληξε δίπλα από το δεξί δοκάρι του Σιαμπάνη, ενώ στο 74’ ο Γκαράτε πήρε την κεφαλιά από κοντά, χωρίς όμως να βρει στόχο.

Ο Σαγάλ στο 78’ βρέθηκε σε θέση τετ-α-τετ, όμως δεν κατάφερε να στείλει την μπάλα στην εστία, με την ΑΕΛ να χάνει την ευκαιρία να βάλει το κερασάκι στην τούρτα της νίκης. Κάτι που φυσικά δεν ενόχλησε τους 4.500 και πλέον φίλους της ΑΕΛ, οι οποίοι πανηγύρισαν την τρίτη συνεχόμενη νίκη της ομάδας τους, επιβεβαιώνοντας το εξαιρετικό κλίμα που επικρατεί στη Λάρισα.

