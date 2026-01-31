Σαντίνο Αντίνο: Η πρόβα πρεμιέρας με φόντο τα ντέρμπι με Ολυμπιακό, ΠΑΟΚ

Ο Λατίνος επιθετικός ήρθε στην Ελλάδα με μεγάλες φιλοδοξίες. Ο στόχος του ήταν να ενισχύσει την αριστερή πλευρά του Παναθηναϊκού, προσθέτοντας ποιότητα και ενεργητικότητα. Μετά από μια μακρά μεταγραφική διαδικασία, υπέγραψε με το «τριφύλλι» και τώρα περιμένει την πρώτη του ευκαιρία να αγωνιστεί με τη νέα του ομάδα.

Οι πιθανότητες δείχνουν ότι θα πάρει μέρος στην αποστολή για το παιχνίδι της Κυριακής με την Κηφισιά, αν και η τελική απόφαση ανήκει στον προπονητή.

Ανυπομονεί για την πρώτη του εμφάνιση

Ο ίδιος είναι έτοιμος και ανυπομονεί για την πρώτη του εμφάνιση, που θα μπορούσε να γίνει μπροστά στους φιλάθλους της ομάδας. Ο Αντίνο δείχνει να βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση, και οι εμφανίσεις του στις προπονήσεις το επιβεβαιώνουν.

