Η καρδιά του ευρωπαϊκού μπάσκετ χτυπά από σήμερα στο κέντρο της πόλης, καθώς το EuroLeague Fan Zone της Αθήνας άνοιξε επίσημα τις πύλες του.

Από την Πέμπτη 21 έως και την Κυριακή 24 Μαΐου, ο ιστορικός χώρος του Ζαππείου μεταμορφώνεται στο απόλυτο σημείο συνάντησης για χιλιάδες φιλάθλους από όλη την Ευρώπη, προσφέροντας ένα τετραήμερο γεμάτο αθλητισμό, μουσική και διαδραστικές εμπειρίες με ελεύθερη είσοδο.

Το κοινό σε ρόλο πρωταγωνιστή: Open courts και ματς από τους πολίτες

Με το που άνοιξε ο χώρος, τα γήπεδα πήραν κυριολεκτικά «φωτιά». Όπως αποτυπώνεται και στις εικόνες, το κεντρικό γήπεδο και οι open court ζώνες έχουν ήδη γεμίσει με καθημερινούς ανθρώπους, ερασιτέχνες παίκτες και φίλους του μπάσκετ κάθε ηλικίας που πήραν τη μπάλα στα χέρια, παίζουν διπλά και δοκιμάζουν τα σουτ τους στο παρκέ.

Η φιλοσοφία του Fan Zone είναι να βάλει το κοινό στο επίκεντρο της δράσης. Για τον λόγο αυτό, πέρα από τα open court sessions για τους πολίτες, στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται καθημερινά τουρνουά 3×3 στις κατηγορίες U16 και U18, αγώνες μπάσκετ με αμαξίδιο, διαγωνισμοί τριπόντων, διαδραστικά παιχνίδια με παρουσιαστή και live DJ sets που δίνουν τον παλμό.

Φυσικά, οι εκπλήξεις δεν σταματούν εκεί, καθώς οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να δουν από κοντά μεγάλους θρύλους (legends) και εν ενεργεία αθλητές της EuroLeague, αλλά και να γνωρίσουν γνωστούς content creators.

Πηγή: skai.gr

