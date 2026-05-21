Final Four: Δρακόντεια μέτρα και με τουρκική χείρα βοηθείας

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Αυστηρά μέτρα ασφαλείας έχουν επιβληθεί στο Telekom Center και ευρύτερα στην Αθήνα για το Final Four, με ενισχυμένη αστυνομική παρουσία.

Καταφθάνουν εκτάκτως δύο αστυνομικοί από την Τουρκία για την ενίσχυση των ελληνικών αστυνομικών δυνάμεων.

Απαγορεύονται δημόσιες υπαίθριες συναθροίσεις και μηχανοκίνητες πορείες σε ορισμένες περιοχές του κέντρου, με τους οπαδούς να έχουν καθορισμένα διαφορετικά σημεία συνάντησης για τη μετακίνησή τους προς το χώρο της διοργάνωσης.

Πολύ αυστηρά αναμένονται να είναι τα μέτρα ασφαλείας στο Telekom Center αλλά και γενικώς στην Αθήνα για το Final Four. Καταφθάνουν εκτάκτως και δύο αστυνομικοί από την Τουρκία.Ρεπορτάζ DW, Αθήνα



Λίγες ώρες απέμειναν για την έναρξη του Final Four της Αθήνας,μια κορυφαία αθλητική διοργάνωση και άλλη μια σπουδαία στιγμή για το ελληνικό μπάσκετ. Πέραν όμως των πρωταγωνιστών και των φιλάθλων, σε πλήρη κινητικότητα βρίσκονται και οι αστυνομικές δυνάμεις, με τα μέτρα ασφαλείας στην ελληνική πρωτεύουσα να είναι δρακόντεια.

Πηγή: Deutsche Welle

Απαγόρευση δημόσιων υπαίθριων συναθροίσεων και κάθε μηχανοκίνητης πορείας αποφασίστηκε για ορισμένες περιοχές του κέντρου, ενώ οι οπαδοί της κάθε ομάδας θα έχουν διαφορετικά σημεία συνάντησης για τη μετακίνησή τους προς το Telekom Center.Επιπλέον, το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη ανακοινώνει πως έρχονται στην Αθήνα και δύο Τούρκοι αστυνομικοί, προκειμένου να συνδράμουν τις ελληνικές δυνάμεις ασφαλείας, ιδίως ως προς τη διαχείριση των Τούρκων οπαδών της Φενέρμπαχτσε. Επίμονες είναι επίσης οι προειδοποιήσεις των αστυνομικών δυνάμεων για αυξημένο κίνδυνο επεισοδίων εξαιτίας των μετακινήσεων οπαδών και της μεγάλης συγκέντρωσης κόσμου.Μπαρτζώκας: Να κάνουμε το βήμα παραπάνωΤην Πέμπτη το πρωί έλαβε χώρα στη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση και η καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου προπονητών και παικτών των τεσσάρων ομάδων, σηματοδοτώντας την τελική αντίστροφη μέτρηση για το Final Four.Ο προπονητής του Ολυμπιακού, Γιώργος Μπαρτζώκας, στάθηκε στη σημασία της διάρκειας και της συνεχούς παρουσίας της ομάδας του σε F4. «Θα παλέψουμε για κάθε κατοχή και αν θέλει ο Θεός να μας το δώσει αυτή τη φορά, θα είμαστε πολύ ικανοποιημένοι», τόνισε σχετικά.Ο δε προπονητής της Φενέρ, Σαρούνας Γιασικεβίτσιους, στάθηκε τόσο στη σημασία της αμυντικής ποιότητας όσο και της επιθετικής βελτίωσης που παρουσίασε μέσα στη σεζόν η τουρκική ομάδα. Ερωτώμενος για την επιστροφή του στο κλειστό του ΟΑΚΑ, ο άλλοτε παίκτης του Παναθηναϊκού σχολίασε πως «είναι πάντα ευχάριστο να έρχομαι εδώ, αν και [αυτή τη φορά] θα είναι διαφορετικά», μην παραλείποντας να παρατηρήσει χαμογελώντας πως «και ο Γιώργος [Μπαρτζώκας] έχει εκπληκτικό ρεκόρ σε αυτό το γήπεδο».Κλειδί η διαχείριση της πίεσηςΑν και θεωρείται μάλλον αυτονόητο το να αισθάνεται ένας αθλητής μεγάλη πίεση, όταν πρόκειται να παίξει σε τόσο μεγάλα παιχνίδια, το ανερχόμενο αστέρι της Βαλένθια, Ζαν Μοντέρο, δεν φαίνεται να επηρεάζεται καθόλου. Όπως ανέφερε ο ίδιος χαρακτηριστικά, «μερικές φορές οι παίκτες σκέφτονται τα πράγματα πολύ. Εγώ δεν νιώθω πίεση. Απλώς κάνω το παιχνίδι μου και προσπαθώ να το διασκεδάσω».Για τον προπονητή της Ρεάλ Μαδρίτης, Σέρτζιο Σκαριόλο, η χαλιναγώγηση των συναισθημάτων είναι επίσης το κλειδί της επιτυχίας. «Το κλειδί είναι να έχεις ισορροπία. […] Εάν γίνει κανείς πολύ συναισθηματικός, μπορεί να χάσει τον έλεγχο. Η άποψή μου είναι πως πρέπει να βρεις τη σωστή ισορροπία ανάμεσα στην πίεση και το συναίσθημα».Αύριο στις 18:00 Ολυμπιακός και Φενέρ διασταυρώνονται στον πρώτο ημιτελικό. Στον άλλο ημιτελικό ο αγώνας ανάμεσα στη Βαλένθια και τη Ρεάλ Μαδρίτης θα ξεκινήσει αμέσως μετά, στις 21:00.Θα είναι γεμάτο το T-Center;Αν και έχουν πουληθεί όλα τα εισιτήρια για τους ημιτελικούς και τον τελικό του Final Four, υπάρχει μία διάχυτη ανησυχία για το ενδεχόμενο αρκετές θέσεις να παραμείνουν κενές – επειδή οι κάτοχοι των εισιτηρίων είτε δεν μπόρεσαν είτε δεν θέλησαν να μεταβιβάσουν το εισιτήριό τους.Αξίζει να επισημανθεί, άλλωστε, πως επικρατεί γενικώς μία σύγχυση μεταξύ εκείνων που ενδιαφέρονται να αγοράσουν second-hand εισιτήρια αναφορικά με τις προϋποθέσεις μεταβίβασης και ταυτοποίησης. Η διοργανώτρια αρχή είχε ανακοινώσει προ ολίγων ημερών πως βάσει των νομοθετικών προβλέψεων για την ταυτοποίηση των κατόχων των εισιτηρίων η μεταπώληση θα ήταν επιτρεπτή μόνο έως τις 17 Μαΐου.Παρ' όλα αυτά, μεταβιβάσεις έγιναν και μετά από εκείνη την ημερομηνία, ενώ η EuroLeague φαίνεται επίσης διατεθειμένη να επιτρέψει τη μεταπώληση εισιτηρίων μετά τα ημιτελικά και για τον τελικό, οπότε και θα έχουν καθοριστεί οι δύο φιναλίστ και αρκετοί θα θέλουν να πουλήσουν το εισιτήριό τους σε περίπτωση αποκλεισμού της αγαπημένης τους ομάδας.Το σίγουρο είναι, πάντως, πως το τριήμερο αναμένεται γεμάτο συγκινήσεις και, παρά τις ανησυχίες, το T-Center θα είναι μάλλον ασφυκτικά γεμάτο.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.