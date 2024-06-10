Λογαριασμός
Τρομερή στιγμή στο ΟΑΚΑ: Άφησαν λευκά τριαντάφυλλα στη θέση του Πάρη Δερμάνη οι παίκτες του Ολυμπιακού - Δείτε βίντεο

Τρομερή στιγμή στο ΟΑΚΑ: Άφησαν λευκά τριαντάφυλλα στη θέση του Πάρη Δερμάνη οι παίκτες του Ολυμπιακού! Οι παίκτες του Ολυμπιακού, μαζί με τον Χρήστο Μπαφέ και τον Νίκο Λεπενιώτη, άφησαν λευκά τριαντάφυλλα στη θέση του Πάρη Δερμάνη στον πάγκο του Παναθηναϊκού, σε μία τρομερή στιγμή στο ΟΑΚΑ!

Ολυμπιακός

Υπέροχη στιγμή στο ΟΑΚΑ, μακριά από την τοξικότητα των τελευταίων ημερών, με τους παίκτες του Ολυμπιακού να προχωρούν σε μία κίνηση ανθρωπιάς, καθώς τίμησαν τη μνήμη του Πάρη Δερμάνη!

Περίπου 20 λεπτά πριν το τζάμπολ, οι «ερυθρόλευκοι» βγήκαν από τα αποδυτήρια και άφησαν ανθοδέσμες πίσω από τον πάγκο του Παναθηναϊκού στη μνήμη του φροντιστή του «τριφυλλιού», ο οποίος έφυγε από τη ζωή το περασμένο Σάββατο σε ηλικία 60 ετών.



Μαζί με τους παίκτες να σημειωθεί πως ήταν τόσο ο Χρήστος Μπαφές όσο και ο Νίκος Λεπενιώτης.

Δείτε βίντεο του sport-fm.gr:
Πηγή: sport-fm.gr

Παναθηναϊκός Ολυμπιακός Basket League
