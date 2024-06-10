Υπέροχη στιγμή στο ΟΑΚΑ, μακριά από την τοξικότητα των τελευταίων ημερών, με τους παίκτες του Ολυμπιακού να προχωρούν σε μία κίνηση ανθρωπιάς, καθώς τίμησαν τη μνήμη του Πάρη Δερμάνη!



Περίπου 20 λεπτά πριν το τζάμπολ, οι «ερυθρόλευκοι» βγήκαν από τα αποδυτήρια και άφησαν ανθοδέσμες πίσω από τον πάγκο του Παναθηναϊκού στη μνήμη του φροντιστή του «τριφυλλιού», ο οποίος έφυγε από τη ζωή το περασμένο Σάββατο σε ηλικία 60 ετών.

Δείτε βίντεο του sport-fm.gr:

Μαζί με τους παίκτες να σημειωθεί πως ήταν τόσο οόσο και ο

