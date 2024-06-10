Τα βρήκε Αλ Νασρ ο Σέζνι, μένει το «οκ» της Γιουβέντους

Έτοιμος να μετακομίσει στη Σαουδική Αραβία ο Σέζνι.

Ο 34χρονος Πολωνός τερματοφύλακας βρίσκεται εδώ και μέρες σε διαπραγματεύσεις με την Αλ Νασρ του Κριστιάνο Ρονάλντο, με τις δύο πλευρές να έρχονται σε συμφωνία για πλουσιοπάροχο συμβόλαιο διετούς διάρκειας που περιλαμβάνει ετήσιες απολαβές ύψους 19 εκατ. ευρώ.

Πλέον, το μόνο που απομένει για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή είναι η συγκατάθεση της Γιουβέντους, με την οποία ο Σέζνι έχει συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2025. Η Αλ Νασρ έχει ήδη έρθει σε επαφή με τους «μπιανκονέρι», έχοντας καταθέσει πρόταση 18 εκατ. ευρώ, ενώ η αίσθηση που υπάρχει είναι ότι οι δύο πλευρές τελικά θα φτάσουν σε συμφωνία.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.