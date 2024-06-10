Ανακοίνωσε την απόκτηση του Φαν Βέερτ ο Ατρόμητος

Ποδοσφαιριστής του Ατρομήτου και επίσημα ο Τομ Φαν Βέερτ,

Όπως αναμενόταν, οι Περιστεριώτες βρισκόντουσαν εδώ και μέρες σε συζητήσεις με τον Ολλανδό επιθετικό, φτάνοντας τελικά σε συμφωνία μαζί του για συμβόλαιο διετούς διάρκειας.

Ο Φαν Βέερτ αγωνίζεται στη χώρα μας από το καλοκαίρι του 2021, όταν άφησε τη Δανία και την Άαλμποργκ για να ενταχθεί στον Βόλο, ενώ μετά από μία σεζόν και 18 γκολ σε 37 εμφανίσεις με την ομάδα της Μαγνησίας, έγινε μέλος της ΑΕΚ, με την οποία είχε 7 γκολ σε 24 παιχνίδια και έμεινε ελεύθερος μετά την ολοκλήρωση της φετινής σεζόν.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΠΑΕ Ατρόμητος:

«Πρώτη μεταγραφή για την ομάδα μας εν όψει της σεζόν 2024/25.Η ΠΑΕ Ατρόμητος είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την απόκτηση του Τομ Φαν Βέερτ με ελεύθερη μεταγραφή, υπογράφοντας συμβόλαιο για δύο χρόνια.Ο Τομ Φαν Βέερτ είναι γεννημένος στις 7 Ιουνίου του 1990 και την τελευταία διετία αγωνιζόταν στην ΑΕΚ.Στη χώρα μας αγωνίστηκε για πρώτη φορά τη σεζόν 2021/22 με τη φανέλα του Βόλου και κατάφερε να αναδειχθεί πρώτος σκόρερ της Stoiximan Super League, σκοράροντας 17 γκολ σε 31 εμφανίσεις, επίτευγμα που του χάρισε και τη μεταγραφή του.Την επαγγελματική του καριέρα την άρχισε τον Ιανουάριο του 2009 στην Ντεν Μπος στην οποία παρέμεινε μέχρι το καλοκαίρι του 2014, σκοράροντας 45 γκολ σε 118 συμμετοχές. Ακολούθησε η μετακόμισή του στην Εξέλσιορ μέχρι το 2016, καταφέρνοντας ακόμα πιο εντυπωσιακά νούμερα, έχοντας 31 γκολ σε 70 εμφανίσεις.Ακολούθησε η διετής του παρουσία στη Χρόνινχεν στην οποία είχε 18 γκολ και το 2018 αγωνίστηκε για πρώτη φορά εκτός Ολλανδίας, αγωνιζόμενος στη Δανία με τη φανέλα της Άαλμποργκ, στην οποία παρέμεινε για τρία χρόνια, έχοντας συνολικά 31 γκολ σε 91 εμφανίσεις».



Οι δηλώσεις του Φαν Βέερτ:



«Είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι εδώ. Ευχαριστώ τον πρόεδρο για αυτή τη συμφωνία. Από την πρώτη στιγμή που ο Ατρόμητος με προσέγγισε, ήμουν πολύ χαρούμενος για αυτή την εξέλιξη και πραγματικά ήταν μια πολύ εύκολη απόφαση για μένα να πω ότι θα έρθω στον Ατρόμητο, ειδικότερα από τη στιγμή που μίλησα και με τον νέο μας προπονητή, τον Πάμπλο Γκαρσία.

Πραγματικά υπήρχε ενδιαφέρον και από άλλες ομάδες και από την Ελλάδα και το εξωτερικό, αλλά όταν μου μίλησαν από τον Ατρόμητο, ο Τεχνικός Διευθυντής, ο κ. Αγγελόπουλος, μου εξήγησαν το πρότζεκτ, τους στόχους και το τι θέλουν να πετύχουν εδώ, δεν υπήρχε ιδιαίτερη σκέψη. Γνωρίζω την ιστορία, γνωρίζω την προοπτική και πραγματικά ο τρόπος προσέγγισης, μου δημιούργησε ένα συναίσθημα που ήθελα να πω το ναι.

Όσα χρόνια είμαι στην Ελλάδα, έχω μάθει τα πάντα για τον Ατρόμητο. Έχει φτάσει πολλές φορές στην Ευρώπη, είναι πλέον μια σταθερή δύναμη στη χώρα, η οποία αξίζει πάντα να είναι στις υψηλότερες θέσεις.

Μόνο αν δείτε το προπονητικό κέντρο της ομάδας, που ήταν σημαντικό στοιχείο για μένα, διότι θα είμαι εδώ κάθε μέρα, καταλαβαίνετε τις απαιτήσεις που υπάρχουν. Πρόκειται για εγκαταστάσεις που χαίρεται κάθε ποδοσφαιριστής να έχει και να δουλεύει. Ελπίζω σε μια χρονιά που θα είναι καλύτερη από την περσινή που σημαίνει ότι στόχος μας πρέπει να είναι η πρώτη εξάδα για τα playoofs.

Πραγματικά ανυπομονώ να τους γνωρίσω. Ήδη έχω λάβει μηνύματα από τους οπαδούς μας από τη στιγμή που μαθεύτηκε η είδηση. Ήταν πολύ θετικά μηνύματα. Ελπίζω να ανταποδώσω την εμπιστοσύνη που μου δείχνουν, με τα όσα θα πετύχω μέσα στο γήπεδο».

