Ο θρύλος του γαλλικού, αλλά και του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, Ζινεντίν Ζιντάν, συμφώνησε να αναλάβει τα καθήκοντα του προπονητή της εθνικής του ομάδας, αμέσως μετά το Μουντιάλ, όπως αναφέρει σε ρεπορτάζ του το τηλεοπτικό δίκτυο, ESPN.

Ο 53χρονος κορυφαίος ποδοσφαιριστής και προπονητής φέρεται να κατέληξε σε προφορική συμφωνία με τη Γαλλική Ομοσπονδία για να αντικαταστήσει τον Ντιντιέ Ντεσάν, ο οποίος κατέχει τη συγκεκριμένη θέση από το 2012.

Ο Ζιντάν αναμενόταν εδώ και καιρό να αναλάβει τελικά την τεχνική ηγεσία της Γαλλίας και τελικά δεν θα αποφύγει τη μοίρα του.

Πηγή: skai.gr

