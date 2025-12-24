Στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής ο Ζινεντίν Ζιντάν!



Ο θρύλος του παγκόσμιου ποδοσφαίρου βρίσκεται στο Μαρόκο και παρακολουθεί από κοντά την αναμέτρηση της Αλγερίας με το Σουδάν, στην οποία αγωνίζεται ως τερματοφύλακας ο γιος του, Λούκα!

Μόλις έγινε αντιληπτό από τον κόσμο ότι βρίσκεται στα επίσημα του «Stade Prince Moulay Hassan» του Ραμπάτ, αποθεώθηκε από τον κόσμο που βρέθηκε στις κερκίδες!

