Αποθέωση για Ζιντάν στο Μαρόκο: Παρακολουθεί από κοντά τον γιο του στο Αλγερία-Σουδάν - Βίντεο

Ο Ζιντάν παρακολουθεί από κοντά τον γιο του Λούκα, στην αναμέτρηση της Αλγερίας με το Σουδάν, και αποθεώθηκε από τους φιλάθλους που βρίσκονται στο γήπεδο

Ζιντάν

Στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής ο Ζινεντίν Ζιντάν!

Ο θρύλος του παγκόσμιου ποδοσφαίρου βρίσκεται στο Μαρόκο και παρακολουθεί από κοντά την αναμέτρηση της Αλγερίας με το Σουδάν, στην οποία αγωνίζεται ως τερματοφύλακας ο γιος του, Λούκα!

Μόλις έγινε αντιληπτό από τον κόσμο ότι βρίσκεται στα επίσημα του «Stade Prince Moulay Hassan» του Ραμπάτ, αποθεώθηκε από τον κόσμο που βρέθηκε στις κερκίδες!

Πηγή: sport-fm.gr

