Αποσύρεται ο Μάνταλος από την Εθνική Ελλάδας

Ο Πέτρος Μάνταλος έχει ήδη αγωνιστεί για τελευταία φορά με την Εθνική ομάδα της Ελλάδας, αφού πήρε την απόφαση ν’ αποσυρθεί από το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα.

Ο ηγέτης της ΑΕΚ, με την οποία ανανέωσε γι’ ακόμα έναν χρόνο και ανακοινώθηκε το βράδυ της Κυριακής, ενημέρωσε τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς για την απόφασή του να πάψει ν’ αγωνίζεται με τα γαλανόλευκα.

Η τελευταία του παρουσία με την Εθνική ομάδα ήταν στις 18 του Νοέμβρη του 2025, στο 0-0 με τη Λευκορωσία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου του φετινού καλοκαιριού.

Ήταν παρών στον αγωνιστικό χώρο για 83’ και φόρεσε και το περιβραχιόνιο του αρχηγού.

Συνολικά μέτρησε 71 συμμετοχές και 7 τέρματα ως μέλος του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος της χώρας μας, έχοντας κάνει το ντεμπούτο του σε ηλικία 23 ετών και 7 ημερών, επί εποχής Κλαούντιο Ρανιέρι στην άκρη του πάγκου της Εθνικής.

Η πρώτη του συμμετοχή ήταν στις 7/09/2014 σε ήττα (1-0) από τη Ρουμανία όπου αγωνίστηκε για 65’ για τα προκριματικά του Euro 2016.

Σε επίπεδο Nations League συμπλήρωσε 17 παιχνίδια με 4 τέρματα, ενώ, το πρώτο του γκολ με τη φανέλα της Ελλάδας ήρθε στις 07/06/2016, σε φιλικό με την Αυστραλία, όταν άνοιξε το σκορ σ’ εκείνη τη νίκη (2-1), με τον Γιάννη Μανιάτη να έχει πετύχει τότε το δεύτερο τέρμα της ομάδας του Μίχαελ Σκίμπε.

