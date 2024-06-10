Λεπτομέρειες για το προφίλ του Μάριου Ηλιόπουλου μετέφερε στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6 ο Μηνάς Τσαμόπουλος. Ένας από καλύτερους γνώστες του ναυτιλιακού ρεπορτάζ περιέγραψε το ποιος είναι ο νέος ιδιοκτήτης της ΠΑΕ ΑΕΚ για την μεγάλη του επιτυχία με την SeaJet, το πάθος του με τους αγώνες ταχύτητας κτλ.

«Έχει τη μεγαλύτερη ιδιωτική εταιρεία ακτοπλοϊας, μια αυτοκρατορία ταχυπλόων, έχει επενδύσεις στα κρουαζιερόπλοια, είναι… φορτωμένος. Είναι άνθρωπος που έχει επαφές παντού, ένα παιδί που έχει σπουδάσει στο κολέγιο Αθηνών που του αρέσει η ταχύτητα, το ράλι Ακρόπολις. Είναι οπαδός της ΑΕΚ», ανέφερε αρχικά και συνέχισε:

«Δεν ξέρω τι θα κάνει και πώς θα κινηθεί στην ΑΕΚ. Σαν χαρακτήρας είναι one man show, τα φορτώνεται όλα πάνω του. Εχει λεφτά… ας κρατήσουν αυτό οι φίλοι της ΑΕΚ. Έχει μια τρέλα δικιά του καλώς εννοούμενη».

Ακούστε το σχετικό απόσπασμα…

