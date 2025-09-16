Μετά τη δήλωση των ποδοσφαιριστών του Παναθηναϊκού, η ΠΑΕ εξέδωσε με τη σειρά της και αυτή ανακοίνωση. Σε αυτή αναφέρει πως κατανοεί την πικρία και τη στεναχώρια του κόσμου, ενώ δεσμεύεται να κάνει ό,τι περνά από το χέρι της για να ενισχύσει την ομάδα.

Παράλληλα, οι «πράσινοι» ζητάνε από τον κόσμο να συνεχίσει να στηρίζει τους ποδοσφαιριστές, αφού ακολουθούν σημαντικά παιχνίδια σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Καταλήγει δε, πως στόχος ήταν και παραμένει να επαναφέρουν τον Παναθηναϊκό εκεί όπου ανήκει, δηλαδή στην κορυφή.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Η εφετινή σεζόν ξεκίνησε με υψηλές προσδοκίες από όλους μας στον Παναθηναϊκό. Η πρόκριση στη League Phase του Europa League ήταν ο minimum στόχος της διαδικασίας των προκριματικών και επετεύχθη.

Δυστυχώς η συνέχεια ήταν απογοητευτική για όλους μας. Τα δύο ανεπιτυχή αποτελέσματα στο πρωτάθλημα σε συνδυασμό με την προβληματική εικόνα της ομάδας, προκάλεσαν δικαιολογημένα την αντίδραση των φιλάθλων μας. Κατανοούμε τη στεναχώρια και την πικρία του κόσμου μας, την οποία συμμεριζόμαστε και δεσμευόμαστε να προχωρήσουμε σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για να ενισχύσουμε τον Παναθηναϊκό μας.

Μπροστά μας έχουμε πολύ σημαντικούς αγώνες για το Κύπελλο, το Πρωτάθλημα, το Europa League. Παρακαλούμε τους φιλάθλους μας να στηρίξουν τους ποδοσφαιριστές μας, βοηθώντας με την παρουσία τους στο γήπεδο, έτσι ώστε να επιστρέψουμε στις επιτυχίες.

Στόχος μας ήταν και παραμένει, να επαναφέρουμε τον Παναθηναϊκό, εκεί όπου ανήκει: στην κορυφή.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.