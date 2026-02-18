Σπουδαία πρόκριση στα προημιτελικά του Qatar Open πανηγύρισε ο Στέφανος Τσιτσιπάς, ο οποίος έπαιξε εκπληκτικό τένις και επικράτησε του Ντανιίλ Μεντβέντεφ με 2-0 σετ (6-3, 6-4) στην Ντόχα, βάζοντας τέλος σε σερί τριών ηττών απέναντί του.

Στην οκτάδα θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Φαμπιάν Μαροζάν-Αντρέι Ρούμπλεφ, ενώ έχει μπροστά του και προημιτελικό στο διπλό, όπου αγωνίζεται μαζί με τον Αλεξέι Πόπιριν.

Στο αγωνιστικό σκέλος, ο Έλληνας τενίστας είχε τον απόλυτο έλεγχο. Δεν αντιμετώπισε break point, μέτρησε 27 winners και επέβαλε τον ρυθμό του από την αρχή. Επιβεβαίωσε, με αυτόν τον τρόπο, την εξαιρετική του φόρμα, μετρώντας 9 νίκες σε 12 αγώνες μέσα στο 2026.

Ο Τσιτσιπάς πήρε το πρώτο σετ με break στο έκτο game (6-3) και στο δεύτερο «χτύπησε» στο έβδομο game, κρατώντας με σιγουριά το προβάδισμα έως το τελικό 6-4 και ολοκληρώνοντας τη νίκη σε 76 λεπτά.

