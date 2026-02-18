Εθνική ομάδα μπάσκετ: Οι κλήσεις Σπανούλη για Μαυροβούνιο

Η Εθνική ομάδα ετοιμάζεται για το δεύτερο «παράθυρο» των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου, όπου θα αντιμετωπίσει το Μαυροβούνιο στα Λιόσια (27/2) και θα παίξει μαζί της εκτός έδρας τρεις μέρες μετά (2/3).

Ο Βασίλης Σπανούλης κάλεσε 17 παίκτες, ανάμεσα στους οποίους και επτά των «αιωνίων». Μεταξύ αυτών και ο Νίκος Ρογκαβόπουλος, που επιστρέφει στην Εθνική ομάδα μετά από αρκετό καιρό, καθώς είχε διαφανεί από το προηγούμενο «παράθυρο» πως έχει λυθεί το πρόβλημα που υπήρχε.

Οι παίκτες των… Ευρωλιγκάτων είναι οι Παπανικολάου, Λαρεντζάκη και Νετζήπογλου του Ολυμπιακού, που παίζει την επόμενη Τετάρτη στο Κάουνας με τη Ζαλγκίρις και οι Καλαϊτζάκης, Τολιόπουλος, Ρογκαβόπουλος και Σαμοντούροβ του Παναθηναϊκού, που υποδέχεται την επόμενη Πέμπτη την Παρί. Απουσιάζουν λόγω τραυματισμού οι Φλιώνης και Κατσίβελης της ΑΕΚ, ενώ δεν κλήθηκε αυτή τη φορά ο Ελάιζα Μήτρου-Λονγκ του Άρη.

H προετοιμασία θα αρχίσει την ερχόμενη Δευτέρα, 23/2 με σταδιακή ένταξη των παικτών.

Οι παίκτες που κλήθηκαν είναι οι εξής:

‘Ονομα Ημ. Γέννησης Υψος Θέση Ομάδα Συμμετοχές Πόντοι

Κώστας Παπανικολάου 31/07/1990 2.04 F Ολυμπιακός 173 1149

Γιαννούλης Λαρεντζάκης 22/09/1993 1.96 SG Ολυμπιακός 94 632

Παναγιώτης Καλαϊτζάκης 02/01/1999 2.00 SG Παναθηναϊκός 50 233

Κώστας Αντετοκούνμπο 20/11/1997 2.10 C Αρης 39 197

Βασίλης Τολιόπουλος 15/06/1996 1.88 SG Παναθηναϊκός 36 305

Δημήτρης Μωραΐτης 03/02/199 1.94 PG Ηρακλής 32 131

Βασίλης Χαραλαμπόπουλος 06/01/1997 2.02 F ΑΕΚ 23 91

Νίκος Ρογκαβόπουλος 27/06/2001 2.03 SF Παναθηναϊκός 22 168

Νίκος Χουγκάζ 04/10/2000 2.08 F ΠΑΟΚ 16 73

Αλέξανδρος Σαμοντούροβ 20/04/2005 2.10 PF Παναθηναϊκός 16 91

Δημήτρης Κακλαμανάκης 25/01/1994 2.06 C Περιστέρι 6 12

Νάσος Μπαζίνας 18/10/2003 1.94 PG Προμηθέας 5 6

Αντώνης Καραγιαννίδης 13/04/2002 2.04 PF Προμηθέας 5 12

Ομηρος Νετζήπογλου 18/11/2002 1.95 G Ολυμπιακός 5 4

Ναζ Μήτρου – Λονγκ 03/08/1993 1.93 SG Νάπολι 4 35

Αλέξανδρος Νικολαΐδης 21/08/2002 1.90 G Πανιώνιος 2 7

Νίκος Πλώτας 12/06/2004 1.96 G Προμηθέας – –

