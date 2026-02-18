Το Μαρούσι εξέδωσε ανακοίνωση μέσω της οποίας απάντησε σε ανάρτηση που είχε κάνει ο υπεύθυνος εθνικών ομάδων της ΕΟΚ, Δήμος Ντικούδης, στην οποία εικάζεται ότι «φωτογράφιζε» τον προπονητή της ομάδας, Ηλία Παπαθεοδώρου.

Η αντίδραση της Ομοσπονδίας ήταν άμεση, καθώς με παρέμβαση του προέδρου Βαγγέλη Λιόλιου, η ομάδα των βορείων προαστίων παραπέμφθηκε στην Επιτροπή Δεοντολογίας, καθώς η εν λόγω ανακοίνωση κρίθηκε ως συκοφαντική και προσβλητική για εκλεγμένο μέλος της ΕΟΚ.

Υπενθυμίζεται ότι για τις πρόσφατες δηλώσεις το Μαρούσι τιμωρήθηκε από τον αθλητικό δικαστή του ΕΣΑΚΕ και έχει κληθεί να ανακαλέσει εντός δεκαημέρου.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.