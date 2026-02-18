Λογαριασμός
Άμεση παρέμβαση Λιόλιου: Παραπέμπεται στην Επιτροπή Δεοντολογίας της ΕΟΚ το Μαρούσι

Με παρέμβαση του προέδρου της Ομοσπονδίας, η ομάδα των βορείων προαστίων παραπέμπεται για τη σκληρή ανακοίνωσή της κατά του Δήμου Ντικούδη

Βαγγέλης Λιόλιος

Το Μαρούσι εξέδωσε ανακοίνωση μέσω της οποίας απάντησε σε ανάρτηση που είχε κάνει ο υπεύθυνος εθνικών ομάδων της ΕΟΚ, Δήμος Ντικούδης, στην οποία εικάζεται ότι «φωτογράφιζε» τον προπονητή της ομάδας, Ηλία Παπαθεοδώρου.

Η αντίδραση της Ομοσπονδίας ήταν άμεση, καθώς με παρέμβαση του προέδρου Βαγγέλη Λιόλιου, η ομάδα των βορείων προαστίων παραπέμφθηκε στην Επιτροπή Δεοντολογίας, καθώς η εν λόγω ανακοίνωση κρίθηκε ως συκοφαντική και προσβλητική για εκλεγμένο μέλος της ΕΟΚ.

Υπενθυμίζεται ότι για τις πρόσφατες δηλώσεις το Μαρούσι τιμωρήθηκε από τον αθλητικό δικαστή του ΕΣΑΚΕ και έχει κληθεί να ανακαλέσει εντός δεκαημέρου.

Πηγή: sport-fm.gr

