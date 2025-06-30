Εγκατέλειψε ο Τσιτσιπάς στην πρεμιέρα του στο Wimbledon

Με τον πιο άδοξο τρόπο ολοκληρώθηκε η φετινή παρουσία του Στέφανου Τσιτσιπά στο Wimbledon, καθώς ο Έλληνας πρωταθλητής εγκατέλειψε στην αναμέτρηση του πρώτου γύρου απέναντι στον Γάλλο, Βαλεντέν Ρογέρ.

Ο Τσιτσιπάς ήταν πίσω με 0-2 σετ (3-6, 2-6) όταν αποχώρησε από το κορτ, διότι ταλαιπωρούνταν από πρόβλημα στη μέση. Λίγο πριν την εγκατάλειψη, είχε καλέσει τον φυσιοθεραπευτή, παίρνοντας ιατρικό τάιμ άουτ, σε μια ύστατη προσπάθεια να συνεχίσει τον αγώνα.

Από τα πρώτα λεπτά ήταν ξεκάθαρο πως δεν είχε την απαιτούμενη ενέργεια και σταθερότητα για να ασκήσει πίεση στον αντίπαλό του. Ο πρόωρος αποκλεισμός αποτελεί πλήγμα για τον ίδιο, που πλέον στρέφει την προσοχή του στην αποκατάσταση και στην επιστροφή του στα επόμενα τουρνουά της σεζόν.

Υπενθυμίζεται πως το πρόβλημα στη μέση του Στέφανου Τσιτσιπά είχε κάνει την εμφάνισή του ξανά πριν από δύο εβδομάδες στο τουρνουά του Χάλε, στη Γερμανία.

Σε ό,τι αφορά τον αγώνα, ο Ρογέρ έκανε το πρώτο break στο 8ο game του 1ου σετ και πήρε προβάδισμα με 5-3, ενώ στη συνέχεια κυριάρχησε πλήρως, κατακτώντας με δύο ακόμα διαδοχικά break και το δεύτερο σετ.

Ο Έλληνας πρωταθλητής κάλεσε ιατρικό τάιμ άουτ σε μια προσπάθεια να αντέξει στο παιχνίδι, αλλά όταν έχασε και τριπλό break point στο 8ο game του 2ου σετ (από 0-40 σε 6-2), ενημέρωσε τη διαιτητή ότι δεν μπορούσε να συνεχίσει.

Αυτός ήταν ο δεύτερος αποκλεισμός του από 1ο γύρο Grand Slam φέτος, μετά το Australian Open, με συνολικό απολογισμό μία νίκη σε τρεις παρουσίες σε major τουρνουά το 2025.

