Ο Παναθηναϊκός πάτησε αυστριακό έδαφος και το Paopantou είναι εκεί για να καταγράψει κάθε στιγμή. Ο Νίκος Παγκάκης συνοδεύει την αποστολή και θα σας μεταφέρει καθημερινά πλούσιο ρεπορτάζ, live εκπομπές και αναλυτική κάλυψη όλων των φιλικών αγώνων του «τριφυλλιού». Η πτήση τσάρτερ διήρκεσε περίπου δύο ώρες και ένα τέταρτο, με την ομάδα να προσγειώνεται με ασφάλεια στην Αυστρία, σηματοδοτώντας την επίσημη έναρξη του βασικού σταδίου της προετοιμασίας στο Μπαντ Χάρινγκ.

