Ο Ροντρίγκο «έκλεψε» λίγη... μαγεία από τα πόδια του Ρονάλντο - Βίντεο

Ο Ροντρίγκο έδωσε συνέντευξη στον Ρονάλντο μιλώντας για την -έως τώρα- εμπειρία του στο Μουντιάλ, με τον 21χρονο εξτρέμ της Ρεάλ Μαδρίτης να αγγίζει στο τέλος τα πόδια του «θρύλου» της «σελεσάο» προκειμένου να πάρει λίγη από τη «μαγεία» του.

Η αντίδραση του -δύο φορές- Παγκόσμιου Πρωταθλητή με την εθνική Βραζιλίας- Ρονάλντο, ήταν ανεκτίμητη με τους δύο να ξεσπούν σε γέλια στο τέλος.

Rodrygo rubbing Ronaldo's leg powers onto his for the 🐐 effect 😂😂😂pic.twitter.com/oJBYHxrlZd