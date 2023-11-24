Πριν λίγες ημέρες η Αργεντινή επικράτησε με 1-0 της Βραζιλίας στο Μαρακανά, με το ματς να είναι αρκετά σκληρό, κυρίως από την πλευρά της σελεσάο.

Ο Λιονέλ Μέσι... αρπάχτηκε πολλές φορές με τον Ροντρίγκο, με τους ψυχραιμότερους να μπαίνουν στη μέση για να ρίξουν τους τόνους.

Το Fox Sports ωστόσο, έβγαλε στη φόρα τους διαλόγους των δυο παικτών, με τον pulga να λέει πολλές φορές στον Βραζιλιάνο να σωπάσει και εκείνος να χαρακτηρίζει τον Αργεντινό «κακό σπυρί στον κ@λ@».

🇦🇷🇧🇷⚔️ Messi vs Rodrygo, version by @FOXSportsArg with subtitles:pic.twitter.com/czPeiTfASW — All About Argentina 🛎🇦🇷 (@AlbicelesteTalk) November 23, 2023



«Είσαι μικρό παιδί, πρέπει να προσέχεις το στόμα σου, ποιον είπες δειλό;», αναφέρει ο Μέσι, ενώ με τη σειρά του ο Ροντρίγκο του απαντάει: «Δες το παιχνίδι, θα μας δείτε εκεί. Ερχόμαστε, πάμε. Είσαι δειλός».

Έπειτα σε ένα φάουλ που έκανε ο pulga στον 22χρονο ανέφερε: «Γιατί με χτυπάς Λέο; Όχι έτσι, όχι» και στην συνέχεια είπε: «Είσαι ένα κακό σπυρί στον κ@λ@. Όλο μιλάς», κάτι που φυσικά εξόργισε τον Μέσι.

«Πρόσεχε το στόμα σου μικρέ, βούλωσε το. Σύνελθε μικρέ. Γιατί είμαστε δειλοί; Είμαστε πρωταθλητές κόσμου. Έλα και πες το μου ξανά. Εδώ μέσα έγινα πρωταθλητής. Εδώ».

